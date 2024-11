Acusan a Roxana Rubio de querer imponer elección para renovar dirigencia del PAN en Sinaloa

Militancia del Partido Acción Nacional en Sinaloa acusó a la presidenta, Roxana Rubio Valdez, de querer imponer un proceso de elección para renovar la dirigencia estatal, a pesar de las condiciones de inseguridad que atraviesa el estado.

Catalina Frank Aguilar, militante y consejera del PAN, señaló que, pese a que las últimas sesiones extraordinarias del Consejo Estatal han sido de manera virtual, por la imposibilidad de los consejeros para trasladarse hasta Culiacán por la inseguridad, la dirigente se empeña en convocar a sesión de manera presencial, ya que los consejeros quieren posponer el proceso de elección, pero la presidenta estatal no.

“Están tercos, no sé a qué se debe con la presidenta, de que salga, sabiendo que se puede posponer esta elección estatal. El CEN va a decidir quién pondría en su momento para después convocar a esta elección”.

“Nos mandó una liga Zoom, una liga se envió para que se conecten todos los consejeros a nivel estado, porque no pueden venir, y la incongruencia de la Diputada, presidenta, pues ahora resulta que la quiere hacer presencial, cuando está desacatando el mandato que la tercera parte del Consejo le está solicitando, virtual la sesión”, dijo Frank Aguilar.

Aseguró que no existe una negativa de parte del Consejo Estatal para que se realice esta elección, pero consideran que no es el momento ni situación idóneos por el clima de violencia que atraviesa el estado.

En ese sentido, afirmó que la mayoría de comités municipales del PAN están de acuerdo con posponer el proceso, pero Roxana Rubio no obedece la voluntad de la mayoría panista.

Apuntó a que la presidenta del partido estaría aprovechándose de la imposibilidad de los consejeros para acudir a sesiones presenciales en Culiacán, para imponer esta elección.

“Aquí nosotros no le sacamos a que haya o no haya elección, sino estamos queriendo ver la situación de lo que los comités están comentando, el análisis está en el Consejo, es la máxima autoridad de un partido político, pero desgraciadamente está desacatando ella las órdenes, porque no sé, se siente muy protegida por Marko Cortés”.

“Ella está como El Peje. Cuando se detectó la pandemia, El Peje ¿qué fue lo que dijo? ‘Me cayó como anillo al dedo’, ¿por qué? Porque toda la gente iba a estar encerrada, y él iba a hacer lo que él quería, con todo lo que saben ustedes”, aseveró la consejera.

Por otro lado, criticó a Rubio Valdez, pues reclama que ha promovido la intromisión de otros partidos políticos dentro del PAN.

“Ella habló con el Presidente Municipal de un municipio que es de Morena, para que acudiera a ese Comité Municipal, no fue el Presidente, mandó al Secretario del Ayuntamiento. ¿Cómo es posible que se estén metiendo gente? Involucrándose de otros partidos políticos, sabiendo lo que nos pasó en el 2021”, lamentó Catalina Frank.

Arremetió contra la presidenta estatal, a quien acusa incluso de defender al Gobernador del Estado, el morenista Rubén Rocha Moya, y refirió a comentarios recientes de Roxana Rubio, en torno a que la revocación de mandato no debe ser una prioridad.

“Ni los morenistas defienden al Gobernador como ella, o sea, tenemos una defensora de oficio que es panista a favor del Gobernador, y desde ahorita se los digo, denle seguimiento, a ver si va a aprobar las cuentas públicas, el presupuesto de ingresos y egresos del Gobierno, pónganse atentos al actuar de ella en el Congreso.

“Panista de convicción no lo es, eso sí te lo puedo asegurar”, apuntó.