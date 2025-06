$!Acusan al Ejército de plantar armas y detener injustamente a Jesús, estudiante de imagenología en Culiacán

CULIACÁN._ Jesús no iba armado, no huía y no estaba cometiendo ningún delito, aseguran sus familiares.

El joven de 19 años de edad salió de su casa al escuchar gritos, vio cómo elementos del Ejército Mexicano golpeaban a un joven y en segundos los militares se le fueron encima. Se refugió en casa de una vecina, pero lo sacaron con violencia. Hoy está detenido y acusado de portar armas largas.

El 12 de junio fue detenido por elementos del Ejército Mexicano durante un operativo en Campo Romero, Villa Juárez, Navolato.

Según el testimonio de la familia, Jesús se encontraba en su casa cuando comenzaron los operativos. Afirman que militares perseguían a otro joven y, al verlo salir, lo detuvieron.

“Lo sacaron a la fuerza de la casa de mi vecina y dijeron que traía armas, pero no es cierto, tengo evidencias, están mis vecinas de testigo que no traía nada”, relató su madre, Karla Leyva.

“Venían correteando a un muchacho y lo golpearon entonces en eso, Jesús salió de casa, entonces fue cuando dijeron ‘allá va, allá va’, y lo corretearon y le taparon la cabeza desde un inicio, no permitió que nadie lo mirara y cuando yo llegué, yo le dije que me dejaran verlo, hablar con él, ‘no’, me dijo, ‘usted ya no va hablar con él’”, comentó.

Este viernes, la familia y amigos de Jesús se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. Exigen justicia y su liberación.

Karla señaló que Jesús, es estudiante de segundo año de imagenología, en la Facultad de Enfermería en Culiacán, y deportista. Ese día, estaba de visita en la comunidad ya que reside en la ciudad para asistir a clases.