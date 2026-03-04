Acusan Antorchistas abandono en demandas de vivienda en Sinaloa

El Movimiento Antorchista acusó al Gobierno de Sinaloa de mantener en el abandono las solicitudes de vivienda para desplazados y familias de bajos recursos prometidas al inicio de la administración de Rubén Rocha Moya.

Señalaron que, pese a años de gestiones, no se ha concretado la compra de terrenos ni la creación de reservas territoriales.

Por ello, convocaron a una manifestación en punto de las 9:00 horas de este miércoles en la glorieta “La Canasta” rumbo a Palacio de Gobierno; sin embargo, el dirigente en Culiacán, Pergentino Cortés Girón, informó que fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

“En esencia atendieron algunas cosas”, señaló Cortés Girón.

Aseguró que existen cerca de 400 desplazados censados y alrededor de 800 familias inscritas en el programa de ahorro previo, que otorga la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

Muchas de ellas, dijo, viven rentando o en condiciones de hacinamiento.

Acusó que durante el actual sexenio no se ha otorgado ni un solo solar a estas familias.

“Les pedimos que pues ya estamos cerrando prácticamente el sexenio y fue un compromiso del gobernador atender esos temas y fueron a visitar ya unos terrenos, pero no se ha concretado ya la compra”, señaló.

Indicó que el único avance fue la autorización de tres autobuses para trasladar a jóvenes a la Espartaqueada Nacional.

El apoyo representa alrededor de 180 mil pesos.

En salud, denunció desabasto de medicamentos y falta de ambulancias en el municipio de Eldorado y la comunidad de Pueblos Unidos, en Culiacán.

Señaló que algunos traslados médicos cuestan hasta 3 mil 500 pesos, monto que muchas familias no pueden pagar.

También alertó sobre la presencia de casos de dengue y la falta de campañas preventivas.

En educación, expuso carencias en preparatorias como la Felipe Bachomo y la Rafael Ramírez.

Mencionó falta de baños dignos, mobiliario y laboratorios en funcionamiento.

Los antorchistas dieron un plazo de 10 a 15 días para recibir una respuesta formal de la Secretaría General de Gobierno.

Advirtieron que, de no haber soluciones, retomarán las movilizaciones.

“Ya ellos quedaron que en un plazo perentorio de menos de 10 días nos va a recibir la Secretaria General de gobierno para darnos puntual respuesta a la adquisición de terrenos del programa ahorro previo”.

“Estamos dando una muestra de voluntad, pero tampoco vamos a esperar mucho... [si no] pues vamos a tener que volver a tomar la calle es que no nos queda de otra”.