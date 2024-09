Trabajadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia en Sinaloa denunciaron abuso, maltrato laboral y mal manejo de recursos de parte del titular, Marco Antonio Cortés Sánchez.

Desde su llegada hace seis meses al C4i, Cortés Sánchez ha despedido e intercambiado personal de áreas prioritarias a oficinas administrativas y ha aumentado a alrededor de seis empleados un bono que reciben quincenalmente para luego cobrarles el porcentaje incrementado, señaló uno de los denunciantes, quien solicitó anonimato por miedo a represalias.

“Prácticamente está deshaciendo todo lo que es el C4, han corrido, se ha ido mucha gente, jefes de departamento de varias áreas ya no están. No han contratado más personal de operaciones del área técnica, están en números muy bajos, únicamente han contratado personal administrativo.

“Nosotros como empleados cada 15, de cada mes recibimos un bono, entonces, él tiene a varias personas que les sube el bono, supongamos que tú ganaras 5 mil pesos, te lo sube a 15 mil para que cuando le den el bono, él te pide los 10 mil, así tiene como a cinco o seis personas”.

Además, tres de los seis jefes de departamento han renunciado debido al comportamiento de Cortés Sánchez. Vacantes que aún no ha ocupado.

“Han renunciado alrededor de 10, contando operativos y jefes de departamentos de redes, de videovigilancia y radio. Si tú no le caes bien porque no compartes su misma forma de trabajar lo que hace es que te deja de hablar, se enoja, (...) al final de cuentas podemos hacer las actividades, pero ya no te deja crecer, no te deja hacer nada, te aísla a tal grado de que la gente se está yendo, pues es un tipo de acoso de que no te esté pasando nada de actividades de hacer, de que estés todo el día sin hacer nada.

“El área de videovigilancia no es posible que esté operando con una o dos personas porque el señor se dio a la tarea de sacar al personal de ahí y mandarlo al área administrativa donde está demasiado lleno y no se necesita. El área de 911 también no es posible que esté operando con dos, tres personas porque el señor también está sacando de ahí para armar su grupito que tampoco se requiere”.

A raíz del desplazamiento de personal operativo a otras áreas, indicó el denunciante, muchas llamadas a emergencia no se logran atender, ya que si hay tres personas en un solo turno, y las tres están atendiendo el teléfono, una cuarta emergencia no puede entrar hasta que no se desocupe o hasta que cuelgue el ciudadano.

En marzo de este año, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, formalizó el cambio para retirar del cargo a Víctor Cisneros Díaz, quien duró siete años en su cargo y en su lugar colocó a Marco Antonio Cortés Sánchez.

Antes de ingresar a la SSPE, Cortés Sánchez fue coordinador del bachillerato militarizado General Enrique Bordes Mangel, en Tijuana, Baja California, de enero agosto de 2023.

“Tiene notas en Tijuana donde está replicando las mismas acciones que hacía en Tijuana, entre las notas dice que creó una policía juvenil para estar acosando, aquí está creando una policía cibernética que de policía cibernética no tiene nada porque únicamente lo único que hacen es monitorear las redes sociales y eso no es policía cibernética, gente sin experiencia, sin ser policía”.

Los denunciantes mencionan que no permite el diálogo ni conoce las funciones de sus empleados, además de que utiliza su oficina como recámara en la que en distintas ocasiones lo han sorprendido durmiendo.

“Nosotros ya no queremos militares, porque tanto el saliente como el entrante vienen cortados con la misma tijera. Nosotros queremos civiles, por lo menos dices tú, no sabemos cómo nos va a salir, pero por lo menos que nos den el beneficio de la duda, la oportunidad de saber si nos va a ayudar o no”.