CULIACÁN._ A 10 días de que fue reportada la desaparición de Javier Maximiliano Carrillo Grajeda, el proceso de investigación que permita esclarecer el hecho no ha presentado grandes avances por la displicencia de la Fiscalía General del Estado, acusó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

Con presencia de Josefina Carrillo, madre de Javier Maximiliano, el activista Óscar Loza Ochoa criticó la falta de voluntad por parte de las autoridades para actuar no solo en este, sino en los más de 3 mil casos que tiene documentados la FGE, los cuales contrastan con más de 5 mil denunciados por colectivos de madres buscadoras.

“Bien pudieran decir en el caso de Javier Maximiliano, la cifra sería un número más, pero nosotros queremos ser muy puntuales. Así como dicen con las mujeres “ni una más”, nosotros hemos dicho también “ni un desaparecido más”, señaló el activista.

“Los familiares siempre han planteado que sea efectivo el apoyo en la búsqueda, etcétera, etcétera. Nosotros hemos dicho, hay un punto en el cual hay que poner frente a la sociedad a la autoridad. Detener la práctica de la desaparición forzada, y que no nos digan que no se puede, si hay voluntad pública, esto es posible, y les hemos puesto ejemplos”, aseveró Loza Ochoa.

Josefina Carrillo relató que el último día que vio a su hijo, llegaron a su hogar alrededor de las 19:45 horas. Debido a su pasión por la música, Javier Maximiliano se trasladó a casa de un amigo para ensayar, y cerca de las 20:30 horas salió de la misma para comprar una bebida.

Según las grabaciones de cámaras de videovigilancia a las cuales accedió Josefina, supo que en el trayecto hacia la tienda de conveniencia, su retoño se topó con dos jóvenes en motocicleta con quienes platicó en la banca de un parque. Al terminar la conversación, los muchachos en motocicleta fueron a la casa de donde salió Javier Maximiliano y charlaron con el amigo que reside en ella.

“Voy a llamarlo así, levantón, porque se me vaporizó, se me vaporizó, no sé qué pasó”, clama la madre buscadora.

Sin embargo, mencionó que no ha podido presenciar grabaciones de cámaras en otras casas cercanas al parque en el que se vio a Javier Maximiliano, y es ahí donde la Fiscalía se muestra indiferente.

“Hoy 10 días, 10 días sin mi hijo en mi casa. 10 días que no han ido a abrir cámaras, no han ido a pedir, no han ido con una persona a mediar con la señora que vive en la casa, o el señor que vive en la casa para que facilite los videos, hoy 10 días”, recalcó.

“Ayúdenme, porque Fiscalía no está haciendo su labor, 10 días sin abrir cámaras, 10 días sin decirme “¿sabe qué? ya vimos la placa del carro, o ya vimos la moto en que se subió, porque se dicen muchas cosas, se comentan muchas cosas que ahorita están pasando en Sinaloa, en Culiacán y en el mundo”.

Tras denunciar el hecho, al intentar darle seguimiento a las investigaciones, consultó con fiscales especializados para conocer algún avance, sin recibir alguna respuesta.

“El investigador me puede hablar todos los días, pero es lo mismo, no están haciendo. Que tienen otros casos, que tienen esto, que tienen aquello, bla, bla, bla”, recriminó Josefina Carrillo.

“Que se force, que se logre que la Fiscalía trabaje, porque no veo claro, no vemos claro la verdad. Le mando un mensaje al investigador “al rato le llamo, porque tenemos esto y esto, al rato le llamo”, ¿y saben a qué horas? Cuando le vuelvo a mandar otro mensaje más tarde, porque yo también ando con broncas, y buscando y haciendo, y viendo hasta por abajo de las piedras”.

“¿Qué pasa aquí? Que le vuelvo a mandar otro mensajito por Whatsapp “señor, ¿qué ha pasado? Estoy esperando su llamada, ¿qué pasó con el teléfono de mi hijo? ¿Qué salió? ¿Qué pasó?”. “Es que no lo podemos abrir”, nos dijeron”.

Además, Josefina recordó que aquel 21 de mayo, fecha en que vio por última vez a su hijo, por la mañana encabezó un contingente que se manifestó en Palacio de Gobierno, ya que forma parte de personal de salud que solicita desde finales de 2023 la recodificación de sus sueldos.

“Tengo ese movimiento y digo “qué casualidad que en la mañana tuve una reunión ahí en Palacio de Gobierno, sí fuimos muy tajantes, y en la noche pasó eso, ¿casualidad? Digo yo”, expresó.

“Estoy abierta a lo que sea, saber lo que sea. Si lo están haciendo por cuestiones electorales, si están haciéndolo por esto, si están diciendo “Josefina, pa´que te calmes”. Porque son 33 millones 300 lo que se consiguió en el Congreso del Estado, y no los quieren entregar”.

Apuntó que, en su afán por avanzar en las investigaciones, ha solicitado y sugerido a Fiscalía una serie de actos para conocer más detalles sobre la desaparición de su hijo, pero desde la autoridad solo sacan trabas.

“Le he dicho a Fiscalía, ¿y no pueden quitar los teléfonos de los otros muchachos para ver qué pasó? Para ver si hay algún mensaje, algo, por no saber, quién le puso un “cuatro”, algo, no se sabe, estamos en el aire. “No se puede, porque los derechos humanos van a entrar”, ese es el escudo de ellos”.

“No sé por qué se lo llevaron, no sé por qué lo levantaron, no sé si fue porque lo confundieron, no sé qué pasó en ese momento, no sé qué está pasando alrededor de mi hijo, porque está la cosa que dices tú “¿qué? ¿dónde está? ¿cómo está? ¿qué pasó? Necesito saber la realidad, la verdad”, expresó Josefina Carrillo.