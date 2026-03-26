Acusan intento interno de destitución de dirigente del PAN Navolato

La presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional de Navolato, Patricia Arellano Rojas, acusó que existe un intento de destituirla mediante una impugnación impulsada desde la dirigencia estatal del partido.

La dirigente local afirmó que continúa en el cargo, ya que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre su remoción.

Arellano Rojas explicó que, tras ganar la dirigencia municipal en 2025, su triunfo fue impugnado por Ogladina Russell Sauceda, otra militante que compitió, por lo que el caso se encuentra actualmente en revisión en un tribunal federal.

“A mí no me ha avisado nada la sede, no me han dicho: ‘ya queda destituida, nada’”, afirmó.

“Ellos [el PAN estatal] pues tienen su grupito... aquí lo están mirando, nada más de ellos.... aquí tengo donde Ogladina, pues parte del comité de ellos”, acusó.

Aseguró que mientras no exista una resolución ni una notificación formal, sostuvo que sigue al frente del comité.

El Regidor Omar Quevedo Beltrán señaló que la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Wendy Barajas Cortés, no ha sido imparcial en el proceso.

Afirmó que el grupo que promovió la impugnación está ligado al mismo equipo político que controla el partido a nivel estatal.

“El tema que nos atañe con lo del tema de la impugnación que lleva el proceso del Comité Directivo Municipal en el mismo contexto en el que se se estaba exponiendo ahorita la presidenta del comité es la situación que estamos viviendo de aquella cargada que trae el Comité Directivo Estatal, porque quien hoy fue la contrincante perdedora de la elección en esa asamblea, el comité directivo Municipal es parte integrante del comité directivo estatal, fue quien formó parte de la planilla en la elección de Wendy Barajas”, señaló Quevedo Beltrán.

Los panistas también señalaron al grupo de la Diputada local por el PAN, Roxana Rubio de tener influencia en este conflicto.

Aseguraron que se trata del mismo bloque político que continúa tomando decisiones dentro del PAN en Sinaloa.

Además, acusaron que detrás del conflicto existe un interés por controlar las candidaturas, especialmente las plurinominales rumbo al proceso electoral de 2027.

“A lo mejor están buscando las plurinominales y que no les extrañe... que en la pluri uno o la pluri dos venga lo mismo: Wendy [Barajas] dentro de la diputación en la pluri uno... y que a lo mejor el esposo de este Roxana Rubio... puede hacer la cuota de la de la hoy diputadD”, dijo.

Indicaron que estas posiciones suelen asignarse dentro de los grupos internos del partido.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la dirigencia estatal para que se mantenga al margen y permita que las autoridades electorales resuelvan la impugnación.

Insistieron en que debe respetarse el resultado de la elección interna en Navolato.

Advirtieron que los conflictos internos han debilitado al PAN en Sinaloa en los últimos años, con una disminución en su representación política.

Señalaron que, de continuar estas divisiones, el partido podría seguir perdiendo fuerza rumbo a 2027.

“Nosotros pedimos que saquen las manos del proceso. El tema hoy está en el tribunal federal, está en la Sala Regional [de Guadalajara], la impugnación por parte de la presidenta para que haya una resolución”, pidió Quevedo Beltrán.