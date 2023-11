“Se nos detiene cada año en agosto, así tenemos cinco, seis, siete años, dependiendo cada maestro. Entonces cada 15 de agosto se corta el pago y no nos vuelven a pagar hasta que se soluciona algo. Se vuelve una tarea bien complicada porque tenemos que trasladarnos con nuestros propios medios”, declaró Juan Carlos Núñez, maestro afectado.

Con cartulinas de colores, un grupo que representa a 65 maestros de artes a nivel preescolar en todo el estado, manifestó en la SEP Culiacán estar inconformes pues, desde el 15 de agosto no han tenido una remuneración por su servicio a la educación.

María Elena Ozuna Avilés, también maestra de preescolar, mencionó que ellos trabajan con un código 99, que estipula que cada año se renueva el contrato y no tienen derecho a que se les asignen una plaza.

Agregó que ahora la administración de preescolar federal quiere volver a que se les renueve el contrato cada seis meses, por lo que sería un mayor problema con su pago.

“Tú no te sabes toda la codificación que ellos manejan y ahora nos quieren cambiar a otro código para que no defender nuestro derecho a este a que no se nos corte el pago, que ya tengamos derecho de basificación, pero todo es palabra, pues hay hechos”, dijo Ozuna Avilés.