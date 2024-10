Con mantener desarmados a policías municipales de Culiacán se criminaliza a la corporación, criticó la defensora de los derechos laborales de policías Yesenia Rojo Carrizoza.

Rojo Carrizoza defendió que si existen policías municipales involucrados por el crimen organizado que puedan encontrarse bajo inspección no debe afectar a la corporación de manera general.

“No es posible que a los policías municipales los mantengan sin armas, es una herramienta de trabajo. Pareciera que a nadie le importa esta situación”, criticó.

“A los policías se les está criminalizando, dicen ‘los municipales, los policías, tienen relación con la delincuencia’, pues yo estoy segura que no todos, tampoco puedo decir que no sea así, pero creo que la parte de investigar no se puede criminalizar a toda una corporación porque creo que en esa corporación hay policías municipales que no tienen nada que ver con la delincuencia, así como en la sociedad se está matando inocentes, en la corporación de la policía se está criminalizando a todos”.

Desde el pasado 26 de septiembre los policías municipales de Culiacán se encuentran sin armas pues la autoridad ha establecido que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene una inspección de la Licencia Oficial Colectiva, misma que se ha extendido por más de dos semanas.

Esta inspección que debería ser de rutina se ha extendido de manera anormal, y sin explicación.

El desarme de policías municipales se presenta en medio de una ola de violencia originada por una pugna del crimen organizado, misma que ha dejado 210 muertos desde el 9 de septiembre y hasta el 12 de octubre.

Cabe destacar que la Licencia Oficial Colectiva de la Policía Municipal de Navolato fue recientemente revisada, el pasado 1 de octubre, y en una jornada les regresaron a los elementos sus armas.

Rojo Carrizoza cuestionó la intención por parte de la Sedena al mantener sin armas a los policías municipales de Culiacán.

“Los desarman y dicen que sus armas están en revisión, fuera de la normalidad completamente porque cuando se revisa un arma dura si acaso un día. ¿Qué esperan? ¿que los maten?”, cuestionó.