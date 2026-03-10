$!Acusan uso desproporcionado de la ley tras denuncia de Diputada de Morena en Sinaloa por mensajes en chat privado

La activista María Emma Zermeño López calificó como un uso excesivo del poder la denuncia presentada en su contra por la Diputada de Morena Almendra Ernestina Negrete Sánchez, al advertir que el caso podría abrir un debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de conversaciones privadas. En un encuentro con medios, Zermeño López afirmó que cuando ocurrieron los hechos que derivaron en el proceso legal ni siquiera tenía relación personal con la legisladora, por lo que consideró que el conflicto surgió a partir de comentarios realizados en un entorno que, aseguró, era privado. La activista señaló que el procedimiento judicial podría sentar un precedente delicado si se permite que conversaciones entre particulares sean utilizadas como base para sanciones legales.

“Si se permite que este tipo de conversaciones privadas se utilicen para iniciar procesos, cualquier diálogo entre personas podría terminar siendo interpretado como una falta”, expresó. El caso se originó a partir de mensajes enviados en un chat de WhatsApp donde Zermeño emitió críticas hacia la Diputada. Posteriormente, capturas de pantalla de esa conversación llegaron a manos de la legisladora, quien interpuso una denuncia por presunta violencia política en razón de género ante instancias electorales. Durante la conferencia, Zermeño también expuso algunas de las solicitudes que, según dijo, forman parte de las medidas planteadas por la parte denunciante dentro del proceso. Entre ellas mencionó una compensación económica, disculpas públicas y la aplicación de medidas cautelares, además de otras posibles sanciones derivadas del procedimiento. La activista señaló que enfrenta el proceso en una condición desigual frente a la legisladora, al considerar que existe una diferencia considerable en recursos políticos y económicos entre ambas partes. Asimismo, advirtió que, en caso de confirmarse una resolución en su contra, no tendría la capacidad económica para cubrir el monto que se le exige como reparación.