CULIACÁN._ El caso de la Colonia Infonavit Humaya, en donde el martes se registró una agresión por parte de un hombre identificado como Sergio Iván, quien atacó con un cuchillo a su ex pareja y a su ex suegro, podría ser acusado de violencia familiar, aunque todavía no se ha judicializado.

Después de perpetrar la agresión, el implicado trató de quitarse la vida hiriéndose con el mismo cuchillo en el cuello. Ambas víctimas se encuentran fuera de peligro, sin embargo, el agresor está delicado y bajo observación médica a la espera del inicio de su proceso penal.

“Se trató de un hecho al parecer violencia familiar; fue la ex pareja la que llegó, la ex pareja de una muchacha, a reclamarle que lo había dejado. Resultó en tres personas lesionadas, el que resultó más lesionado fue el propio agresor, lo tenemos observando, no se ha judicializado, primero tiene que recibir la atención médica”, precisó la Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada.

“Parece ser que intentó quitarse la vida después de agredir a su ex pareja y a su ex suegro”.