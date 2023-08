“Yo creo que todos los compañeros, los seis estamos haciendo nuestro trabajo y que sea la gente la que decida”, expresó el ex Secretario de Gobernación.

No coincidió con las declaraciones de su rival de contienda, Marcelo Ebrard Casaubón, que acusó acarreo a favor de la también aspirante, Claudia Sheinbaum Pardo.

Se rehusó a responder si habría ofertas similares para sus contrincantes de contienda, si el elegido fuera él.

“No ponga en mi boca cosas que yo no he dicho, nada más le digo que no son tiempos para eso, ahorita hay que respetar el trabajo de los compañeros”, dijo.

Afirmó que no tiene un Plan B en su carrera política porque, según él, ganará la encuesta.