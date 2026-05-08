$!Adelanta Gobernadora regalo a las mamás del STASE: les da el lunes de descanso y más obsequios

CULIACÁN._ La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, acudió como invitada al festejo por el Día de las Madres del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y convivió con las mamás trabajadoras sindicalizadas. A través de un comunicado, se informó que la Mandataria estatal, acompañada del dirigente del Stase, Michel Benítez Uriarte; de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa; y del subsecretario de Administración, Carlos Castro García, felicitó a las madres de familia que laboran en el Gobierno de Sinaloa, y les recordó que, como parte de las negociaciones del contrato colectivo, se otorgará el lunes 11 de mayo como descanso, al caer el Día de las Madres en fin de semana.

“Quiero felicitarlas, disfruten su día, y les quiero adelantar un regalo, se les va a dar de descanso el próximo lunes, tal y como está convenido en el contrato colectivo de trabajo. ¡Feliz Día de las Madres a todas!”, dijo en su mensaje. En el evento, Bonilla Valverde también les anunció que Gobierno del Estado les otorgará más pantallas, minisplits y laptops para la rifa de regalos; ahí mismo se eligió a Ana Cecilia Burgos Cháidez como la reina de este año, en tanto que Iliana Yamel Castro fue elegida princesa y se realizaron diversas actividades para disfrute de las asistentes, trabajadoras que son madres que laboran en el Gobierno del Estado, en dependencias y organismos de los municipios de la zona centro de Sinaloa.





Por su parte, el líder sindical, Michel Benítez, agradeció la asistencia al evento de la Gobernadora interina. “Le agradecemos que comparta este momento y que haya hecho un espacio para convivir con las madres stasistas. Le reiteramos el respaldo de la base trabajadora, trabajando en equipo para que a Sinaloa le vaya bien”, expresó. Finalmente, las madres del sindicato le otorgaron un fuerte aplauso a la Mandataria por asistir al festejo de las trabajadoras de base.