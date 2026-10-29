Adelanta Gobierno de Sinaloa 146 millones de pesos a la UAS para pagar quincena de octubre

El Gobierno de Sinaloa adelantó alrededor de 146 millones de pesos del presupuesto correspondiente a diciembre a la Universidad Autónoma de Sinaloa, recursos que permitirán cubrir el pago de la segunda quincena de octubre, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, el Rector explicó que solicitó el adelanto a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava debido a la compleja situación financiera que enfrenta la institución.

Con este recurso, aseguró, la Universidad está en condiciones de pagar la quincena, cuyo depósito se realizaría este jueves 29 de octubre.

“Hace unos días solicité a nuestra Gobernadora, la licenciada Graciela Domínguez Nava, que nos autorizara un adelanto de recursos del presupuesto de diciembre para hacer frente y completar la segunda quincena del mes de octubre”.

“Como parte de estas gestiones, el Gobierno del Estado nos ha confirmado un adelanto de los recursos de la partida del medio de diciembre o el orden de 146 millones de pesos. Con estos recursos estamos en condiciones de poder pagar la segunda quincena del mes de octubre ”, explicó en un mensaje dirigido a la comunidad universitaria.

Madueña Molina agradeció al Gobierno estatal por el apoyo, pero advirtió que la institución todavía debe gestionar recursos para cubrir las dos quincenas de noviembre y los compromisos financieros de diciembre.

Recordó que en julio el Gobierno federal también adelantó recursos correspondientes a noviembre, lo que permitió a la UAS cubrir primas vacacionales y salarios que tenía pendientes.

Ante este panorama, el Rector llamó a la comunidad universitaria a mantenerse unida y consciente de las dificultades económicas que se aproximan.

“Se aproximan tiempos difíciles en los que debemos mantenernos unidos, realizando las gestiones correspondientes con total transparencia y comunicación”, expresó.