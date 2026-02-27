Adelanta Sheinbaum Pardo programa especial de apoyo al campo sinaloense

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que habrá un programa especial de apoyo para los productores agrícolas de Sinaloa.

Al iniciar la conferencia en Mazatlán, informó que este sábado se reunirá con representantes del sector agrícola de Sinaloa para detallar los apoyos.

Indicó que esto responde a la caída en los precios del maíz y que el sector ha estado demandando atención.

Sheinbaum Pardo dijo que además del banderazo de inicio de construcción del Hospital de Altas Especialidades del IMSS en Culiacán, también supervisará los avances de modernización de un módulo de riego y la reunión con el sector agrícola.

La Mandataria indicó que este viernes, en Mazatlán se reuniría con integrantes del sector privado de Sinaloa.