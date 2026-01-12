Además de la lluvia, Culiacán espera calor de hasta 31 grados bajo nubes

Para este lunes 12 de enero, Sinaloa experimentará lluvias fuertes y temperaturas que alcanzarán los 31 grados como máxima.

A nivel estatal, se prevén condiciones de lluvias de 25 a 50 milímetros, las cuales podrían derivar en el incremento de niveles en ríos y arroyos, así como deslaves o inundaciones en zonas vulnerables, además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la entidad, con la posibilidad de formación de tolvaneras.

Esto se debe a la presencia de la segunda tormenta invernal de la temporada y este fenómeno, en interacción con otros sistemas, generará un ambiente de frío a gélido en diversas zonas del Estado.

Se ha alertado sobre la posible caída de nieve o aguanieve en la zona serrana de Sinaloa, así como temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados en las zonas altas.

Para los próximos días en Culiacán, el pronóstico del tiempo indica una tendencia al alza en las temperaturas:

El martes 13 de enero habrá cielo nublado, con una máxima de 31 grados y mínima de 19 grados.

Para el miércoles 14 de enero se espera un ascenso en el termómetro, llegando a los 35 grados como máxima.

El jueves 15 de enero continuarán las condiciones nubladas con una máxima de 33 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 26 kilómetros por hora.