Además de la lluvia, Culiacán espera calor de hasta 31 grados bajo nubes

A pesar de las temperaturas cálidas que persistirán en la capital, el Estado se encuentra bajo los efectos de un sistema invernal que traerá lluvias puntuales fuertes, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas
Ubaldo Robles |
12/01/2026 09:12
Para este lunes 12 de enero, Sinaloa experimentará lluvias fuertes y temperaturas que alcanzarán los 31 grados como máxima.

A nivel estatal, se prevén condiciones de lluvias de 25 a 50 milímetros, las cuales podrían derivar en el incremento de niveles en ríos y arroyos, así como deslaves o inundaciones en zonas vulnerables, además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la entidad, con la posibilidad de formación de tolvaneras.

Esto se debe a la presencia de la segunda tormenta invernal de la temporada y este fenómeno, en interacción con otros sistemas, generará un ambiente de frío a gélido en diversas zonas del Estado.

Se ha alertado sobre la posible caída de nieve o aguanieve en la zona serrana de Sinaloa, así como temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados en las zonas altas.

Para los próximos días en Culiacán, el pronóstico del tiempo indica una tendencia al alza en las temperaturas:

El martes 13 de enero habrá cielo nublado, con una máxima de 31 grados y mínima de 19 grados.

Para el miércoles 14 de enero se espera un ascenso en el termómetro, llegando a los 35 grados como máxima.

El jueves 15 de enero continuarán las condiciones nubladas con una máxima de 33 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 26 kilómetros por hora.

