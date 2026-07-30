Adeudo con productores cañeros de Eldorado es de $17 millones y se pagará: Serapio Vargas

El adeudo con los productores cañeros de Eldorado asciende actualmente a 17 millones de pesos y se cubrirá de manera gradual conforme avance la producción y comercialización de azúcar, aseguró el Diputado local por Morena Serapio Vargas Ramírez.

El Legislador respondió a las recientes manifestaciones realizadas en el Congreso del Estado por productores cañeros, quienes señalaron que la deuda era de entre 50 y 60 millones de pesos y advirtieron sobre continuar el paro en el ingenio hasta recibir el pago correspondiente.

Vargas Ramírez afirmó que esa cifra no corresponde a la realidad y explicó que, desde un inicio, se acordó mediante un convenio que el pago de la cosecha se realizaría conforme fueran obteniéndose recursos por la venta de azúcar.

Asimismo, informó que también se llegó a un acuerdo con el sindicato de trabajadores del ingenio y destacó que este miércoles fue cubierto el 25 por ciento que permanecía pendiente por concepto de salarios y prestaciones.

“Estamos avanzando osea todavía ayer se avanzó el pago de preliquidaciones, ayer se acordó con los cañeros el avance de esa prestación de ese 25 por ciento que estaba pendiente con el sindicato”, expresó.

El Diputado aseguró que con ese pago ya no existe ningún adeudo con el personal del ingenio, por lo que únicamente permanece pendiente el monto de 17 millones de pesos con los productores cañeros, el cual, reiteró, será liquidado de manera paulatina.