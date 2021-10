Adiós a vuelos premier en la UAS; Rector dice que se sumarán a la austeridad republicana de AMLO

La Universidad Autónoma de Sinaloa se sumará a la austeridad republicana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre las medidas está retirar los vuelos premier, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

“Nosotros estamos comprometidos con esa propuesta, de hecho nosotros lo hemos anunciado que nos vamos a ajustar al proyecto de austeridad republicana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que queremos es que la universidad salga de la crisis”, comentó.

“Sí vamos a eliminar por ejemplo viajes de avión, se van a restringir solamente para lo que sea necesario, no usar premier en los vuelos, tenemos que viajar como viajan todos los demás pasajeros y sin privilegios”.

El Rector de la casa de estudios explicó que se han comprometido con el Gobierno federal de que les ayudarán a terminar este año sin hipotecar el presupuesto del 2022, para salir de la crisis.

Ya que explicó que el próximo año tendrán una mejor planeación del presupuesto que se tiene para el quehacer de la universidad y, dijo, sí les alcanza.

El planteamiento que se hizo a la federación, añadió, va a encaminado a un presupuesto de 600 millones de pesos, pero la federación ya tienen una propuesta concreta, pero es algo que se dará a conocer pronto.

Destacó que los compromisos por parte de la universidad es ajustarse a no tener gastos que no son prioridad, es decir, no gastar en lo que no se debe de gastar.

“Lo otro es que vamos a restringir el gasto en congresos... los vamos a restringir, vamos a tomar un acuerdo en el Consejo Universitario para que todos los directores se comprometan a este tipo de situaciones, vamos a restringir los gastos operativos para que alcance más el recurso”.

Madueña Molina explicó que son varios los puntos que se tienen contemplados como medidas de austeridad y que se plantearán ante el Consejo Universitario para llevarlos a cabo.