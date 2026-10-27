Adjudica Gobierno de Sinaloa contrato por $21.3 millones para despensas

El Gobierno de Sinaloa adjudicó un contrato por 21 millones 350 mil pesos a la empresa Libertad Corporativa Hemat, S.A. de C.V., para el suministro de despensas solicitadas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación Pública Nacional GES 21/2025, el contrato contempla un importe máximo de 21 millones 350 mil pesos, con un precio unitario de 427 pesos por despensa.

El procedimiento fue realizado por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Bienes y Suministros.

El fallo señala que la empresa ganadora cumplió con las especificaciones técnicas, así como con los requisitos legales y económicos establecidos en la convocatoria.

La licitación estableció cantidades mínimas de 20 mil despensas y máximas de 50 mil paquetes alimentarios. Con el precio unitario fijado en 427 pesos, el monto máximo corresponde al suministro de 50 mil unidades.

Cada despensa incluye aceite comestible de 800 mililitros, un kilogramo de arroz, una lata de atún de 140 gramos, un kilogramo de frijol, leche descremada en polvo de 245 gramos, dos paquetes de harina de maíz nixtamalizado de 500 gramos, café soluble de 48 gramos, pasta para sopa de 200 gramos, puré de tomate de 210 gramos, 500 gramos de lenteja, un kilogramo de sal, una lata de verduras de 220 gramos, avena en hojuelas de 400 gramos y una bolsa de plástico.

En el mismo procedimiento participó Berries Company, S. de R.L. de C.V., cuya propuesta fue descalificada debido a que no cumplió con las especificaciones técnicas de la convocatoria.

El acta detalla diferencias en las características de productos como el aceite comestible, la leche descremada, la harina de maíz nixtamalizado y el café soluble, por lo que la autoridad determinó desechar su propuesta.