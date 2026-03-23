Administración estatal de Sinaloa anuncia aportación de recursos para el precio del maíz

Durante la Conferencia Semanera de este lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que el Gobierno del Estado de Sinaloa destinará recursos propios para complementar el esquema de comercialización de la cosecha de maíz 2026.

Esta medida busca coadyuvar a que el precio final por tonelada sea rentable para los productores.

Detalló que el pago al productor se integrará por la combinación de cuatro factores: el precio internacional de la Bolsa de Chicago, la base de 65 dólares por tonelada acordada con los compradores, el apoyo que fije el Gobierno federal y la aportación que realice el Gobierno del Estado.

“Mi Gobierno va a aportar una parte para el tema del estímulo, lo que no había ocurrido en otras veces hoy lo vamos a hacer, porque es un poco la idea de la responsabilidad compartida”, dijo.

Respecto al avance de las ventas, se informó que la cosecha estimada es de 4 millones de toneladas, de las cuales 3.2 millones ya cuentan con un compromiso de compra asegurado. El 20 por ciento restante, 800 mil toneladas, se encuentra en proceso de negociación, previendo que los acuerdos con los compradores concluyan durante el transcurso de esta semana.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, indicó que el avance en las negociaciones con industriales del sector harinero y pecuario permitirá que la totalidad de la cosecha esté comprometida antes del inicio de las trillas en mayo.

Bello Esquivel añadió que estos compromisos de compra anticipada incentivan el consumo de la producción nacional sobre la importación de grano extranjero.

Según cifras de la Secretaría de Agricultura, la derrama económica estimada actualmente, considerando únicamente el precio internacional y la base pactada, asciende a 20 mil millones de pesos.