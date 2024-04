La Fiscalía General de Sinaloa continúa investigando la presunta desaparición forzada de dos militantes del Partido Sinaloa, uno de ellos candidato a regidor, a pesar de que los dos hombres ya aparecieron con vida.

La Fiscal General, Sara Bruna Quiñónez Estrada, mencionó que la investigación continúa para localizar a los responsables de retener por días a Luis Alonso García Corrales y Juan Francisco Cerón Beltrán.

“Nosotros lo manejamos como una desaparición forzada porque así fue la denuncia que presentaron, estamos todavía sobre esa línea, tenemos algunos datos que no les puedo adelantar pero no tenemos todavía cerrada la carpeta. Quitamos las fichas de identificación de ellos porque como ya aparecieron y dieron muestras de que estaban sanos y salvos pues se quita la denuncia pero la investigación no está cerrada y estamos investigando”, mencionó la Fiscal.

Quiñónez Estrada admitió que desconfía en la versión de las víctimas pues presenta inconsistencias.

“Tiene muchas lagunas, la versión que nos dan no nos parece muy creíble lo que dicen y pues estamos trabajando sobre eso”, dijo.

Detalló que algunas de las lagunas son que las víctimas no especificaron donde les liberaron, además de que uno de ellos señaló haber llamado a su esposa desde su celular al momento de ser liberados pero en su declaración dijo que le habían quitado el dispositivo cuando fue retenido.

A pregunta expresa sobre si sigue la investigación la línea de un autosecuestro la Fiscal no desestimó la posibilidad.

“Es una posibilidad, no se descarta, es una posibilidad lo que tenemos”, comentó.

El 13 de abril el PAS denunció la desaparición de Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor por el PAS y de Juan Francisco Cerón Beltrán su acompañante. De acuerdo con el PAS, ambos desaparecieron después de ser abordados por una camioneta rotulada como patrulla de la Policía Municipal.

El 15 de abril el Gobernador Rubén Rocha Moya sugirió en el espacio institucional, La Semanera, que ambos hombres podrían haber cometido autosecuestro.

“Hay quien nos acusa ‘a los malosos del Gobierno del Estado’ como hipótesis, entonces yo le pido a la Fiscalía que tome como una hipótesis la posibilidad de un ‘autosecuestro’, por razones políticas”, aseveró.

El 16 de abril se reportó la aparición con vida de ambas personas.

Por la ausencia de estás personas el PAS se movilizó en manifestaciones y ruedas de prensa, solicitando la aparición con vida de los dos hombres.