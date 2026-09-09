Admite Gobernadora que avances en seguridad aún no son suficientes para que ciudadanos se sientan seguros

A dos años del inicio de la ola de violencia que afecta a Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció que, aunque existen avances en la estrategia de seguridad, estos todavía no son suficientes para que la ciudadanía se sienta totalmente segura.

Durante una jornada de paz realizada en Villa Juárez, Navolato, señaló que el Gobierno mantiene una coordinación con los tres órdenes de Gobierno para recuperar la tranquilidad en el Estado.

“Hay avances, lo hemos dicho, hay avances, pero no han logrado ser suficientes para que la ciudadanía se sienta totalmente segura”, expresó.

Domínguez Nava puso como ejemplo a Villa Juárez, donde, dijo, durante meses fue complicado mantener actividades cotidianas e incluso hubo suspensión de clases, pero actualmente se han recuperado algunas de estas dinámicas.

La Gobernadora sostuvo que la recuperación de la seguridad requiere atender diferentes factores sociales, además de las acciones de las corporaciones de seguridad.

“Cuando también integralmente se van atendiendo las causas que generan la pobreza y se pueden ir generando oportunidades en salud, en educación, en vivienda, en varios rubros que combatan la pobreza, entonces en esa medida también se va recuperando la seguridad”, dijo.

Afirmó que el objetivo es que la recuperación alcanzada en zonas como Villa Juárez pueda mantenerse de manera permanente y extenderse al resto de Sinaloa.

“Esperamos que así como Navolato y Villa Juárez ha ido en la recuperación, sobre todo Villa Juárez, que fue donde estuvo focalizado, podamos continuar así para que recuperemos de manera permanente la tranquilidad y la paz”, señaló.

Domínguez Nava agregó que existe coordinación permanente entre la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y las fuerzas federales como parte de la estrategia para recuperar la seguridad en el estado.