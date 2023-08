El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya admitió ignorar las causas que iniciaron los hechos violentos que ocurren desde el fin de semana en la zona serrana del municipio de Sinaloa de Leyva.

El mandatario estatal reveló que las autoridades del orden federal no tienen información acerca del evento que desencadenó enfrentamientos de grupos armados y el cierre de vialidades en la zona serrana.

A pregunta expresa sobre si los enfrentamientos se deben a una lucha por el territorio entre grupos delictivos, Rocha Moya señaló que es probable.

“Todavía no sabemos la causa, no la informan, no la tienen muy claras las autoridades, pero eso es muy probable”, mencionó el Gobernador.