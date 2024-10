Admite Seguridad Sinaloa que no acudieron a hecho en que mujer escapó tras estar retenida 3 meses en Culiacán

La Policía Estatal no acudió a atender de manera integral la alerta al 911 en el que una mujer logró escapar de sus captores después de estar tres meses retenida.

El Secretario de Seguridad del Gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, mencionó que los policías estatales que atendieron como primeros respondientes no acudieron al domicilio en el que la mujer se encontraba retenida, pues esa acción le correspondería a la Fiscalía General del Estado.

“Por lo que se refiere que si sí o no asistimos, no asistimos. Se encargó completamente Fiscalía, no queremos interrumpir la investigación y lo que tiene que ser la cadena de custodia, Fiscalía se hizo cargo de ese asunto de la mujer que había manifestado haber sido secuestrada”, explicó sobre el caso el titular de Seguridad Pública en Sinaloa.

El miércoles por la noche, una mujer que estaba privada de su libertad desde hace tres meses logró escapar de sus raptores.

Autoridades de seguridad recibieron el llamado de alerta luego de que la víctima denunció ser perseguida por un vehículo en calles de la colonia Hacienda del Valle, al sur de la ciudad.

El hecho sí fue atendido en un primer momento por la autoridad de seguridad estatal, sin embargo no se le dio seguimiento por parte de los elementos policiales alegando debían mantener distancia en la investigación.