Admite Seguridad Sinaloa que se sospecha de vínculo entre CJNG y grupos sinaloenses

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa tiene la sospecha de que grupos criminales sinaloenses están vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, admitió el secretario Óscar Rentería Schazarino.

Señaló que existe la posibilidad pues el pasado domingo 22 de febrero, con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se realizaron bloqueos carreteros en 20 estados, incluido Sinaloa.

“Sí. Lo que se piensa es que debe haber algún tipo de vínculo porque actuaron como en diversas partes en otros estados sin embargo se está actuando oportunamente y con contundencia”, dijo Rentería Schazarino.

Esta declaración contradice la postura de la Fiscalía General de la República que ha señalado no se puede sospechar de este vínculo pues no se tienen indicios para lo mismo.