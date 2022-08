Adolfo Rojo no será expulsado del PAN por trabajar en gobierno de Rocha Moya

Adolfo Rojo Montoya no será expulsado del Partido Acción Nacional porque haya aceptado un cargo en el gobierno de Rubén Rocha Moya, informó Roxana Rubio Valdez, dirigente estatal en Sinaloa.

“Adolfo es militante del partido y en Acción Nacional no existe ningún reglamento donde impida colaborar con otros gobiernos no emanados de Acción Nacional”, explicó.

“Él me avisó antes de tomar el nombramiento, él es libre de hacer lo que guste. Sí me comentó que iba a apoyar al gobierno de Rocha Moya pero también me comentó que no iba a andar promoviendo cuestiones de partido”.

Expuso que el “Popo” Rojo Montoya recibió la invitación directamente del Gobernador.

Rubio Valdez detalló que anteriormente había un artículo en los estatutos que establecía no haber prohibición para aceptar un cargo en un gobierno no panista, pero para tomarlo, los militantes debían presentar un oficio a la dirigencia estatal para solicitar autorización pero fue eliminado en 2017.

“Si yo les hiciera una lista de todos mis militantes que trabajan en el gobierno, tengo consejeros, no voy a decir nombres, porque no los quiero echar de cabeza, que trabajan en el gobierno de Rocha pero, igual, muy prudentes y muy institucionales”, admitió.

Aunque sí hay militantes panistas en el Gobierno del Estado encabezado por un morenista, la dirigente panista descartó que esto vaya a originar una desbandada en el partido.

“Me da gusto, esto habla que la militancia del PAN pues hay personas preparadas, eso nos distingue, y que se ocupan personas preparadas, con experiencia, y que leen, sobre todo, porque muchos morenistas que ni leen”, dijo.

Este lunes Adolfo Rojo Montoya rindió protesta como Director de Turismo en la zona centro de Sinaloa, tras la salida de integrantes del gabinete de Rocha que son afines al Partido Sinaloense.

Esto ocurrió después de que el Gobernador acusó a Héctor Melesio Cuén Ojeda de cometer atraco político en las elecciones internas de Morena.