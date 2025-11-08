Adquiere Ayuntamiento de Culiacán chalecos y placas balísticas para su policía por más de $8 millones

El Ayuntamiento de Culiacán adjudicó un contrato por 8 millones 037 mil 988 pesos para la adquisición de 380 juegos de chalecos balísticos de uso exterior con placas nivel IV, destinados a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La compra fue resultado de la licitación pública nacional CLN-LCP/07/2025, cuyo fallo se emitió el 15 de octubre por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio.

El proceso contó con la única participación de la empresa Grupo Josaver S.A. de C.V., la cual habría cumplido con los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en las bases de la convocatoria.

Según el dictamen técnico, las muestras balísticas presentadas por la empresa resultaron satisfactorias para el área requirente, por lo que se procedió a evaluar su propuesta económica.

El precio unitario de cada juego de chaleco y placas fue de 18 mil 235 pesos, sumando un total de 6 millones 929 mil 300 pesos más IVA, que eleva el monto general a 8 millones 37 mil 988 pesos.

Durante la sesión, encabezada por el presidente suplente del Comité, Rogelio Macedo Castillo, se acordó adjudicar la licitación a Grupo Josaver al considerar su propuesta solvente y conveniente para el municipio.

Tan solo en 2025, Grupo Josaver S.A. de C.V. ha recibido pagos por distintos conceptos del Ayuntamiento de Culiacán, de acuerdo con revisiones hechas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En al menos 13 pagos por papelería y artículos de oficina, la empresa ha obtenido más de 2 millones 254 mil 676.84 pesos.

También ha recibido pagos por 42 mil 664.80 pesos en prendas de seguridad y protección personal, 73 mil 255.16 pesos por muebles de oficina y estantería, y 21 mil 924 pesos en equipos menores de oficina.