El Gobierno de Sinaloa adquirió 12 vehículos blindados por la cantidad de 74 millones 920 mil pesos para sustituir las unidades dañadas por el operativo para contener la jornada violenta ocurrida el 5 de enero.

Esta compra fue expuesta por el medio de comunicación Revista Espejo, en una publicación que documenta que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas la compra de las unidades en cuestión.

En total fueron adquiridos en un mismo contrato seis vehículos pick up y seis unidades black mamba. La empresa a la que se le adjudicó el contrato de manera directa fue Transportadora de Protección y Seguridad S.A. de C.V.

El Gobernador Rubén Rocha Moya declaró que en la adquisición de estos vehículos se hizo valer el seguro, pues estos se perdieron durante el operativo del 5 de enero.

“Esas camionetas que se van a reponer se destruyeron completamente en el operativo. Entonces el estado no podía comprar más, tiene un tope para este tipo de carros, y estos carros está recomendado que los tenga, nada más estamos reponiendo, incluso estamos haciendo valer el seguro”, comentó el mandatario estatal.

A pregunta expresa sobre si el estado teme un nuevo hecho violento que requiera hacer uso de las nuevas unidades, el Gobernador precisó que la autoridades estatales deben estar preparadas.

“El estado tiene que estar preparado para lo que venga”, dijo.

“Yo espero que no los tengamos, pero lamentablemente pueden ocurrir. Es un tema que está presente. No puedo decir alguna certeza de que van a haber o no van a haber”.

El 5 de enero de 2023 autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo en la comunidad de Jesús María en el que se logró la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquin “El Chapo” Guzmán.

Durante la jornada se suscitaron bloqueos de las principales vialidades del estado, provocados por grupos armados afines a Guzmán López.