Adquiere Gobierno de Sinaloa 44 patrullas más para policías locales

El Gobierno de Sinaloa adquirió 44 patrullas adicionales para incorporarlas a la Policía Estatal Preventiva y las policías municipales del Estado.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, anunció que estas unidades se compraron mediante una nueva licitación a nivel nacional.

En esta adquisición, bajo el proceso LA-84-002-925062983-N-1-2025, se compraron 21 patrullas equipadas para la PEP y 21 a repartir entre las policías municipales. Cada grupo de 21 patrullas costó 26 millones 105 mil 881.2 pesos.

Además, en esta misma licitación compraron dos motopatrullas, una para la Policía Estatal y otra para la Municipal de Culiacán, cada una cotizada en 391 mil 537.01 pesos.

Estas unidades son al margen de las 100 patrullas entregadas por el Gobierno federal al Estado de Sinaloa este 18 de agosto, y de 27 que se adquirieron en una licitación estatal por 27.9 millones de pesos.