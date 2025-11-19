$!Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, gana el Premio Nacional de Periodismo de Opinión

El periodista Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, fue anunciado este miércoles como ganador del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Opinión. La pieza periodística ganadora se titula “Culiacán, la mentira que nos trajo aquí”, y fue publicado en las páginas de Opinión de Noroeste el 14 de octubre de 2024. El artículo narra y analiza la situación de la capital sinaloense como cuna de la actual pugna del crimen organizado desatada el 9 de septiembre del año pasado.

El jurado del Premio Nacional de Periodismo calificó la publicación como un artículo valiente, claro, contundente e inteligente. “‘Culiacán, la mentira que nos trajo aquí’ es un artículo valiente, claro, contundente e inteligente, que piden que sean mexicanas y mexicanos de otro tipo, que no normalicen la inseguridad ni la tolerancia a los grupos del crimen organizado, ni el abandono producido por la inacción de las autoridades de todos los niveles, sino que tomen el futuro en sus propias manos”, señaló el jurado. “Este conmovedor artículo ofrece un ejercicio argumental que registra el doble sentimiento que experimentamos muchos mexicanos. Por un lado la vocación de lucha contra la violencia y en defensa de nuestras familias, y por otro, la sensación de profunda impotencia que podría convencernos de dejar de luchar.

“Al reflexionar acerca de la reacción que la violencia en Culiacán, Sinaloa, exige a su ciudadanía, el autor de este artículo hila su propia experiencia personal con la responsabilidad cívica a sus vecinas y vecinos sin culparles, pero también llamándoles a asumir un cambio de actitud que configura, sin duda, toda una forma nueva de vivir en este País”. El artículo fue publicado en el 14 de octubre de 2024, un mes y cinco días después del estallido de la violencia, derivada de una pugna interna en el Cártel de Sinaloa.