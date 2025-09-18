$!Adriana Ochoa deja Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa

CULIACÁN. _ Adriana Ochoa Del Toro anunció su salida de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, cargo que ocupaba desde el inicio de la administración de Rubén Rocha Moya.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales la mañana de este jueves 18 de septiembre, donde informó que su decisión obedece a motivos estrictamente personales.

En su mensaje, Ochoa Del Toro agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya, con quien colaboró desde la campaña electoral de 2021, cuando coordinó su estrategia de comunicación rumbo a la gubernatura.