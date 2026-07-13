Advierte AARC falta de rentabilidad en el maíz por bajos rendimientos

En un panorama marcado por rendimientos inferiores a lo proyectado y precios internacionales que comprometen la rentabilidad, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán señaló que la situación del maíz es compleja, pues el mercado actual no garantiza el retorno de inversión para los productores locales.

El presidente de la AARC, Roberto Bazúa Campaña, informó que al finalizar las trillas, se observó que la tonelada de maíz se cotizó en un rango de entre 3 mil 900 y 4 mil 300 pesos en el mercado internacional.

“Con la baja de rendimiento y con el precio no se está logrando una rentabilidad, es un cultivo que está en crisis”, compartió Bazúa Campaña.

Esta cifra se encuentra lejos de los niveles de rentabilidad esperados, lo que ha puesto al cultivo en una situación crítica.

Respecto a estos apoyos a la comercialización, el recurso estatal de 400 pesos ya está siendo entregado a los agricultores.

Por otro lado, el incentivo federal que suma mil 300 pesos adicionales se dividirá en dos etapas; la primera fase de registro para obtener los primeros 800 pesos ya comenzó, aunque los depósitos correspondientes todavía se encuentran en trámite.

Para intentar subsanar este déficit y acercarse a un precio de 6 mil pesos por tonelada, los productores dependen de la integración de diversos subsidios gubernamentales.

“Estos apoyos los deposita tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno federal directo al productor y es parte de la construcción de un precio que en el mes de marzo, abril era de 6 mil pesos la tonelada”, señaló

Mientras el sector granero lidia con la comercialización, la actividad agrícola se prepara para la siguiente etapa con el inicio de la ventana fitosanitaria para las hortalizas.

Durante la última semana de julio comenzará la preparación de plántulas de pimientos y berenjenas, con el objetivo de iniciar el trasplante en campo durante la primera semana de septiembre y después se integrará el cultivo de tomate y otros productos de forma sucesiva.

El dirigente agrícola también compartió que un tema de preocupación constante para el organismo agrícola es el envejecimiento de quienes trabajan la tierra.

Existe una necesidad urgente de que las nuevas generaciones se involucren activamente en el campo para asegurar la continuidad de la producción y compartió que se están implementando dinámicas de integración y capacitación.

Una de las estrategias principales es el programa denominado Verano AARC, el cual ofrece pláticas y actividades diseñadas para atraer a los jóvenes hacia temas de innovación tecnológica y modernización agrícola.

La meta del programa es rejuvenecer las prácticas tradicionales con nuevas perspectivas y herramientas que permitan enfrentar los retos económicos y productivos del futuro.