Advierte AARC riesgo de que queden tierras ociosas de no concretarse precios para el maíz

De no concretarse un precio óptimo para la comercialización de la tonelada de maíz, en Sinaloa podrían quedar varias tierras ociosas y con se perdería una importante derrama económica, advirtió la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

El presidente del organismo, Roberto Bazúa Campaña, señaló que a pesar de diversas reuniones y acercamientos que han sostenido líderes agrícolas con autoridades en la materia, no se han reflejado en resultados ni acuerdos.

“Hay quienes ya sembraron frijol, garbanzo está próximo a iniciar y la mejor fecha de siembra para maíz también está por iniciar en noviembre, que empieza mañana, no tenemos un precio, pueden quedar muchas tierras ociosas”, enfatizó Bazúa Campaña.

“Sin siembras, sin maíz, no hay trilladoras, no hay uso de tractores, no hay camiones para acarreo, no hay derrama económica en los campos”, manifestó.

El presidente de la AARC cuestionó que la política pública a nivel nacional e internacional ha sido otro agravante a la situación del campo, especialmente sobre el tema del maíz transgénico.

“Participamos en un tratado de libre comercio, en el cual hay libre importación de maíz, lo cual también estamos en contra porque es ilógico que podamos importar maíz de Estados Unidos, el cual la mayoría es transgénico, y no lo podamos sembrar”, criticó.

Respecto al pronunciamiento del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el que pidió paciencia a los productores al trillarse hasta abril, el dirigente agrícola recriminó que el gremio necesita certezas para emprender sus trabajos.

“Yo creo que el tiempo se está agotando, ya mañana es noviembre y necesitamos tener un precio para que el maíz sea rentable y para iniciar con granos y con ánimos de que esta va a ser una buena temporada para los productores de Sinaloa”, puntualizó.

“Hoy por hoy no tenemos un precio definido para el maíz de Sinaloa, y eso es una incertidumbre. Venimos de años malos de rentabilidad en el maíz, y ahorita los agricultores lo que queremos es saber el precio que vamos a vender nuestras cosechas”, apuntó Bazúa Campaña.

Acerca de las manifestaciones y bloqueos a cargo de productores, que han tomado casetas de cobros en carreteras de Sinaloa, respaldó estas expresiones en tanto no alteren el orden público ni afecten a otros sectores.

“Somos partidarios de las manifestaciones pacíficas, sin afectar a terceros y a la economía, creemos que debemos de manejarlo de esa forma porque finalmente la economía debe seguir moviéndose”.

“La situación que hay en el campo todos la vivimos y la sentimos, entonces seguimos en la lucha, buscando un precio del maíz para tener la rentabilidad todos los agricultores”, sostuvo.