CULIACÁN._ El profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge Ibarra Martínez, condenó el Consejo Universitario ratificara a Robespierre Lizárraga Otero como encargado de despacho de la rectoría.

El también presidente de la asociación Civil Civitas señaló que este órgano está interpretando la Ley Orgánica de la UAS a su conveniencia, pero no están facultados para ello.

“Su obligación es aplicarla o señirse a lo que marca la Ley, entonces el artículo 35 marca que en ausencia del rector por 40 días se debe nombrar un rector interino, eso dice la Ley, y una vez que se han cumplido el término debe acatar el Consejo Universitario ese mandato”, explicó.

“Lo que están haciendo es una interpretación a modo de la Ley, ellos están argumentando que situaciones judiciales los términos se suspenden y no está corriendo el tiempo y por lo tanto, no se puede, el Consejo no está en posibilidad de nombrar a un rector interino”.

Recalcó que lo anterior no está contemplado en la Ley Orgánica de la UAS.

“Ellos están escudándose en la autonomía y en el autogobierno para poder violar la ley; entonces, ni la autonomía ni el autogobierno los faculta a ellos como autoridades personales o colegiadas a ir en contra de lo que mandata la Ley Orgánica”, sentenció.