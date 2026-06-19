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Encuentro

Advierte Anuies sobre falta de recursos; participa Rector de la UAS en asamblea nacional

Durante la sexagésima octava Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Anuies, celebrada en la Universidad de Guanajuato, el rector de la UAS se sumó al llamado urgente para establecer una política de financiamiento
Noroeste/Redacción
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19/06/2026 17:41
19/06/2026 17:41

En el marco de la 68 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, se unió al reclamo nacional por la falta de recursos y una política de financiamiento para la educación superior.

El encuentro, realizado en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, sirvió para que los titulares de las doscientas setenta y cinco instituciones asociadas analizaran la situación financiera que atraviesan las universidades públicas estatales del País.

Durante los trabajos, Luis Armando González Placencia, titular de la asociación, hizo un llamado a defender los derechos de las comunidades universitarias ante la crisis económica actual.

Destacó que desde la Anuies se realizan gestiones permanentes para sensibilizar al Gobierno Federal y asegurar el respaldo económico que garantice la operatividad de estas casas de estudio.

Claudia Susana Gómez López, Rectora general de la Universidad de Guanajuato y presidenta en turno del organismo, subrayó que la cooperación y el trabajo conjunto son esenciales para responder a los desafíos que enfrentan los estudiantes.

La agenda académica también incluyó el análisis de temas de vanguardia como la incorporación de la inteligencia artificial, el uso de microcredenciales y la vinculación del servicio social con tareas de alfabetización y regularización educativa.

Asimismo, se revisaron avances en proyectos de deporte universitario y procesos de autoevaluación institucional, todo bajo la premisa de fortalecer el sistema educativo nacional y el panorama actual del sector.

Carlos Iván Moreno, representante de la Secretaría de Educación Pública, reconoció que las instituciones de educación superior son piezas fundamentales para la generación de conocimiento y la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

La participación del Rector de la UAS en este órgano colegiado reafirma el compromiso de la institución sinaloense con la creación de políticas públicas y el desarrollo científico de México.

La Asamblea General de la Anuies se mantiene como el espacio principal de deliberación y coordinación para definir las estrategias que permitirán a las universidades enfrentar los retos futuros del país.

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