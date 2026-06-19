Advierte Anuies sobre falta de recursos; participa Rector de la UAS en asamblea nacional

En el marco de la 68 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, se unió al reclamo nacional por la falta de recursos y una política de financiamiento para la educación superior.

El encuentro, realizado en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, sirvió para que los titulares de las doscientas setenta y cinco instituciones asociadas analizaran la situación financiera que atraviesan las universidades públicas estatales del País.

Durante los trabajos, Luis Armando González Placencia, titular de la asociación, hizo un llamado a defender los derechos de las comunidades universitarias ante la crisis económica actual.

Destacó que desde la Anuies se realizan gestiones permanentes para sensibilizar al Gobierno Federal y asegurar el respaldo económico que garantice la operatividad de estas casas de estudio.

Claudia Susana Gómez López, Rectora general de la Universidad de Guanajuato y presidenta en turno del organismo, subrayó que la cooperación y el trabajo conjunto son esenciales para responder a los desafíos que enfrentan los estudiantes.

La agenda académica también incluyó el análisis de temas de vanguardia como la incorporación de la inteligencia artificial, el uso de microcredenciales y la vinculación del servicio social con tareas de alfabetización y regularización educativa.

Asimismo, se revisaron avances en proyectos de deporte universitario y procesos de autoevaluación institucional, todo bajo la premisa de fortalecer el sistema educativo nacional y el panorama actual del sector.

Carlos Iván Moreno, representante de la Secretaría de Educación Pública, reconoció que las instituciones de educación superior son piezas fundamentales para la generación de conocimiento y la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

La participación del Rector de la UAS en este órgano colegiado reafirma el compromiso de la institución sinaloense con la creación de políticas públicas y el desarrollo científico de México.

La Asamblea General de la Anuies se mantiene como el espacio principal de deliberación y coordinación para definir las estrategias que permitirán a las universidades enfrentar los retos futuros del país.