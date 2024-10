Advierte ASE que podría denunciar presuntas ilegalidades en nombramiento de autoridades de la UAS

La Auditoría Superior del Estado podría denunciar presuntos nombramientos ilegales de algunos directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, debido a que habrían perpetrado violaciones en materia administrativa, dijo la titular Emma Guadalupe Félix Rivera.

Respondió en torno a la ratificación de Robespierre Lizárraga Otero como encargado del Despacho de Rectoría, cargo que ostentó casi un año, así como de Candelario Ortiz Bueno, también como encargado del Despacho, y de Armida Llamas Estrada, quien rindió protesta como Secretaria General.

”Es ilegal en materia administrativa, en responsabilidades administrativas, se puede mencionar incluso que son lo que se llaman autoridades de facto, porque legalmente no tienen, y sus actos no están facultados para ello, y sus actos no tienen valor jurídico real, y eso también puede ser denunciado”.

”Ha sido un tema recurrente, una cadena que se ha dado por decisiones aparentemente del Consejo Universitario, pero hay una Ley, o dos, o tres que se deben respetar, o muchas que se deben de respetar, y eso es lo que ha ocurrido, ha estado esto al margen de esas disposiciones”, indicó.

”Podría ser lo que en materia administrativa se conoce como autoridades de facto, abuso de funciones”, advirtió.

Subrayó que para poder profundizar en el asunto, se requiere una denuncia que motive una investigación del caso.

“Nosotros tenemos facultad para investigar. Hay tribunales también en materia administrativa. De oficio esos casos no lo prevé la Ley”, señaló.

”Para tomar un cargo, ustedes saben que está previsto que se deben cumplir ciertos requisitos, que se debe protestar, son una serie de cuestiones para legalmente poder actuar”, puntualizó la Auditora de Sinaloa.