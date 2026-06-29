Advierte CDDH Sinaloa riesgo de confrontación en Topolobampo; exige protección para comunidades

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C., emitió una alerta urgente ante el riesgo inminente de confrontación en Topolobampo, derivado de una contramarcha el 28 de junio del 2026 convocada por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

El organismo civil, con trayectoria en la entidad desde 1983, manifestó su respaldo absoluto a las comunidades indígenas mayo-yoreme y a los defensores del territorio que sostienen un plantón pacífico frente a las instalaciones de la transnacional.

Según la denuncia, la empresa convocó a sus trabajadores para movilizarse por la misma ruta Los Mochis-Topolobampo que utilizaron las comunidades hace dos semanas, con el fin de llegar a las inmediaciones de la planta donde se mantiene la protesta.

La CDDH Sinaloa calificó como grave que una empresa interesada en el conflicto organice una movilización de personas ajenas a la comunidad local para hostigar o disolver un plantón legítimo.

El organismo sentenció que ninguna empresa transnacional tiene el derecho de usar a sus trabajadores como instrumento de presión contra un pueblo indígena que defiende su territorio.

El conflicto en la Bahía de Ohuira, que integra el sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, inscrito el 2 de febrero de 2009 con 22 mil 500 hectáreas, y sus islas forman parte de las islas del Golfo de California, patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera de la Unesco, que es patrimonio protegido que suma ya 12 años de resistencia pacífica y legal.

La Comisión recordó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el proyecto debió procederse de una consulta previa, libre e informada, confirmando los impactos significativos en el entorno y la cultura yoreme.

La alerta se fundamenta también en incidentes como el pasado 22 de junio, en el que se registró un incendio en las inmediaciones directas del plantón donde pernoctan cerca de 50 personas, incluyendo niños y adultos mayores, sin que la empresa avisara a las autoridades de Protección Civil.

Asimismo, se denunció el incumplimiento de los acuerdos suscritos el 12 de junio con la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, referentes al acompañamiento comunitario y mesas de diálogo.

Ante la movilización convocada por GPO, la CDDH Sinaloa solicitó medidas de protección urgentes al Gobernador del Estado, la Fiscalía General y cuerpos de seguridad para garantizar la protección activa e inmediata del plantón pacífico.

También solicitaron establecer un perímetro de protección con presencia de seguridad pública para impedir hostigamientos, desplegar un operativo con enfoque de derechos humanos, sin armas letales y con personal de mediación e instalar una misión visible de observación con presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y observadores civiles.