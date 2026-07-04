Advierte CEDH ‘cifra negra’ en quejas contra fuerzas de seguridad en Sinaloa en medio de la ola de violencia

Aunque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido 80 quejas contra corporaciones de seguridad en lo que va de 2026, esa cifra no refleja la dimensión real de los presuntos abusos, pues el miedo a denunciar y la desconfianza hacia las autoridades impiden que más personas acudan al organismo, advirtió su presidente, Óscar Loza Ochoa.

De acuerdo con las estadísticas de la CEDH, del 6 de enero al 19 de junio se recibieron 26 expedientes contra policías municipales, 26 contra corporaciones estatales y 28 contra autoridades federales.

En el ámbito municipal, la mayor cantidad de quejas corresponde a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, con 11 expedientes, seguida de las corporaciones de Ahome, Culiacán y Salvador Alvarado, con tres cada una.

Respecto a las corporaciones estatales, la Policía Estatal Preventiva concentra 24 de las 26 quejas registradas, mientras que dos corresponden a la Policía de Investigación.

En el ámbito federal, la Secretaría de la Defensa Nacional encabeza la lista con 10 expedientes, seguida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con siete, la Secretaría de Marina con seis y la Guardia Nacional con cinco.

Loza Ochoa explicó que las denuncias se relacionan principalmente con presuntos abusos de autoridad, como ingresos a viviendas sin orden judicial, trato indebido durante operativos y, en algunos casos, el señalamiento de sustracción de objetos de valor.

No obstante, sostuvo que el número de expedientes no corresponde a la magnitud de los operativos desplegados en Sinaloa derivado de la crisis de seguridad derivado de la pugna interna del Cartel de Sinaloa hace 22 meses.

“Este tipo de quejas para los operativos que aquí en Sinaloa, al menos de fuerza federales, nos hablan que han llegado a la presencia de 13 mil elementos en el estado, pues este número de quejas no se corresponden con la realidad, son muy pocas las que se tienen registradas para la cantidad de policías que están actuando”, apuntó.

“Es obvio que esto debe dar motivo a que haya un número de errores superior a esto o de omisiones por parte de la autoridad”, señaló al considerar que existe una importante número de casos que no llegan a denunciarse.

Atribuyó esa situación al temor que prevalece entre la ciudadanía por el contexto de violencia, así como a la falta de confianza en las autoridades.

“(El miedo) es uno de los factores y cuando hablamos del miedo es ponerle el miedo a la autoridad, un miedo al entorno que estamos viviendo o en los grupos de delincuenciales. Son los temores, pero también junto a eso habrá que poner otro elemento que es la falta de plena confianza en la misma autoridad”, resaltó.

En ese sentido, hizo un llamado a presentar denuncias tanto ante el Ministerio Público como ante la CEDH cuando se considere que hubo una violación a los derechos humanos.

“(La confianza en la autoridad) que creo que habrá que cultivarla, que se tenga más porque no tenemos más que esta autoridad y creo que lo que hay que buscar es que cumpla con las obligaciones que la ley le impone”, apuntó.

Asimismo, reiteró la petición para que la Comisión forme parte de las mesas de seguridad, pues su participación permitiría atender de manera directa las quejas ciudadanas y corregir prácticas que vulneran derechos humanos.