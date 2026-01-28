Advierte CESP degradación de la seguridad tras ataque contra diputados en Sinaloa

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública advirtió que la violencia en Sinaloa continúa profundizándose y mostrando signos de una degradación cada vez más aguda, tras el atentado contra los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

En un posicionamiento público, el organismo señaló que la inseguridad en la entidad se ha vuelto constante y afecta la vida cotidiana de la población.

“Este ataque no puede entenderse como hecho aislado, sino como un signo alarmante de que la situación de inseguridad continúa deteriorándose”, apuntó.

El CESP indicó que delitos como las desapariciones forzadas, los homicidios dolosos, el robo de vehículos y los asaltos a comercios han generado un clima de temor y desconfianza social.

Sostuvo que la agresión contra los legisladores no puede considerarse un hecho aislado, sino parte de un contexto de violencia que se ha prolongado en el tiempo.

Resulta especialmente preocupante, subrayó, que el ataque se haya cometido al mediodía y en una zona céntrica con alta afluencia de peatones y automovilistas.

El CESP destacó que la vida de los diputados tiene el mismo valor que la de cualquier persona que ha sido víctima de la violencia en Sinaloa.

Añadió que, pese a los esfuerzos institucionales, aún no se han recuperado condiciones mínimas de estabilidad y seguridad para la población.

“Reconocemos los esfuerzos institucionales realizados para enfrentar este contexto. Sin embargo, también es evidente que aún estamos lejos de recuperar condiciones mínimas de estabilidad y seguridad que permitan a la ciudadanía desarrollar su vida diaria sin miedo”, dijo.

“La violencia dejó de ser episódica y se ha convertido en una condición persistente del entorno. Normalizarla no es una opción”.

El organismo advirtió que la violencia ha dejado de ser un fenómeno esporádico y reiteró el llamado a fortalecer de manera inmediata las acciones de seguridad pública en el estado.

“Exigimos el fortalecimiento inmediato y verificable de los estándares de seguridad, con acciones eficaces que protejan a todas las personas, sin distinciones, y que frenen la escalada de violencia que desde hace más de un año amenaza la convivencia democrática y social”.