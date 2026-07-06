Advierte CESP repunte de robos de vehículos y desapariciones en Sinaloa

La situación de inseguridad en Sinaloa se mantiene en un estado extraordinario por robos de vehículos y desapariciones, según el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, informó que, en cuanto al robo de vehículos, la tendencia positiva que se había observado en meses anteriores se vio interrumpida durante junio.

“Habíamos tenido buenas noticias en robo de vehículo en los meses anteriores, pero pareciera que junio va a terminar siendo un mes en el cual haya un pequeño repunte”, compartió Calderón Quevedo.

Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo es el referente a la privación ilegal de la libertad y la desaparición forzada, ya que desde que estalló la crisis de seguridad el 9 de septiembre de 2024, este delito ha roto todos los récords históricos en la entidad.

“El tema de la privación ilegal de la libertad o de desaparición forzada, en donde tenemos todos los récords trágicos ahí, en ningún otro momento de la historia de Sinaloa habíamos tenido tantas carpetas de investigación”, informó.

Las autoridades advierten que el número de carpetas de investigación es el más alto registrado hasta ahora, con el agravante de que existe una cifra negra considerable de casos que no son denunciados formalmente.

Por otro lado, el balance presenta algunos matices en los delitos patrimoniales como el robo a casa habitación y el robo a comercio han mostrado una tendencia a la baja en comparación con los meses más álgidos del conflicto, ocurridos a finales de 2024.

Este descenso sugiere que ciertas estrategias de vigilancia podrían estar dando resultados en sectores específicos, aunque no es suficiente para revertir la percepción general de inseguridad.

El Consejo subraya que, mientras los delitos de alto impacto sigan arrojando cifras negativas, será difícil modificar la percepción de la ciudadanía, que continúa enfrentando una realidad marcada por la violencia.

“En los de alto impacto son los que nos dejan una percepción de inseguridad alta, pues siguen estando con malas noticias”, expresó.

Finalmente, el homicidio doloso permanece como una tarea pendiente y un problema persistente que no ha logrado ser mitigado.