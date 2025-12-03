Advierte CFE sobre riesgos al conectar luminarias por fiesta del Fin de Año

Para prevenir accidentes y riesgos eléctricos en el hogar, negocios y centros de trabajo, la Comisión Federal de Electricidad emite recomendaciones para prevenir riesgos en el hogar con la utilización de luces y adornos navideños durante esta época decembrina.

Según la CFE, los riesgos más frecuentes durante la temporada son incendios ocasionados por cortocircuitos o por el uso inadecuado de adornos, así como accidentes por contacto eléctrico.

“Para prevenirlos, es fundamental que todas las luces y accesorios eléctricos cuenten con el sello de la NOM (Norma Oficial Mexicana), que garantiza su seguridad y calidad”, señala un documento que difundió la CFE.

La paranacional también recomendó desconectar las luces interiores y exteriores antes de irse a dormir y al salir de casa; igualmente en la salida del trabajo y cierre de negocios, pues se corre el riesgo de sobrecalentamiento y corto circuito si permanecen constantemente encendidas, además de que se consume más energía.

Con estas recomendaciones, la CFE busca evitar cualquier riesgo y accidente durante esta época decembrina, además de cuidar el consumo de energía eléctrica, al utilizar luces de bajo consumo y encenderlas solamente cuando pueden apreciarse, y no durante toda la noche.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES?

• Cortocircuitos por sobrecarga de energía eléctrica en extensiones eléctricas donde se conectan las luces navideñas.

• Incendios por cortocircuitos o descuido con adornos y luces que están en contacto con árboles secos o accesorios inflamables, como los papeles de regalo.

• Descargas eléctricas en adornos exteriores, producidas al mojarse las extensiones eléctricas de luces navideñas colocadas sin protección en árboles y jardines, las cuales con el paso del tiempo se van deteriorando.

• Sobrecalentamiento de instalaciones, al conectar calefacciones en una mala instalación eléctrica.

AQUÍ LAS RECOMENDACIONES

• Utiliza, preferentemente, series de focos led o iluminación que no generen calor.

En el exterior coloca luces para ese propósito, de preferencia con cubierta como mangueras.

• Verifica que las extensiones de luces no tengan cables sin recubrimiento.

• Ten cuidado al poner o quitar foquitos de extensiones navideñas encendidas y evita que los niños las toquen o introduzcan objetos metálicos en los orificios sin focos.

• Desconecta todas las extensiones de luces, tanto del interior como del exterior de la casa, antes de ir a dormir.

• Evita poner más de tres extensiones continuas y usar multi contactos, de preferencia.

• Evita pasar extensiones por debajo de tapetes, alfombras o materiales inflamables.

• Al momento de desconectar extensiones hazlo desde la clavija, ya que, en caso de jalarla del cable, se puede dañar el aislamiento o provocar corto circuito.