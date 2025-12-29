Advierte Coparmex Sinaloa un 2026 desalentador por falta de inversiones y una mala gestión gubernamental

Con un diagnóstico tajante sobre la realidad económica y social de Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, calificó el cierre de año como desalentador y advirtió que las supuestas grandes inversiones anunciadas por las autoridades han sido solo de los dientes para afuera, pues no se reflejan en la contratación real de empleos.

La líder empresarial señaló que, aunque el Gobierno intenta proyectar una imagen de prosperidad, la realidad en las calles es distinta, ya que, para Reyes Zazueta, los empresarios han detenido sus inversiones debido a la falta de condiciones claras, lo que derivará en nuevos recortes de personal para el próximo año.

”Nos han hecho creer que hay grandes inversiones, pero como siempre nos quieren jugar el dedo en la boca. Si sigue endeudándose el Gobierno, no va a haber condiciones de inversión porque va a estar más endeudado que las promesas que puedan tener”, afirmó Reyes Zazueta.

Sobre el repunte comercial de diciembre, fue clara al decir que no es producto de estrategias gubernamentales, sino de la inercia del aguinaldo y el deseo de la gente de vivir un momento de paz.

Sin embargo, calificó este periodo como un sedante para ocultar el dolor de un 2026 difícil.

Advirtió que, tras la euforia navideña, la realidad de la violencia y la falta de dinero golpeará nuevamente a los comercios y se estima que, entre 100 y 150 locales comerciales, que rentaron espacios temporalmente en el centro, podrían bajar sus cortinas definitivamente después del 6 de enero.

No obstante, lamentó que la respuesta oficial siga siendo que lo van a gestionar, sin soluciones concretas y ante esto, Reyes Zazueta hizo un llamado enérgico a la sociedad civil para dejar de ser apáticos y meterse en la política.

”Yo quiero hablarle a la ciudadanía ¿Están satisfechos?, ¿Han hecho lo suficiente como ciudadanos para exigir a un Gobierno lo que nos merecemos?”, cuestionó.

La presidenta sugirió que si la gente no toma las dependencias este 2026 para exigir sus derechos, el sinaloense estará aceptando la mediocridad con la que el Gobierno quiere que vivan.

Finalmente, la presidenta invitó a la población a concientizar en las consecuencias del sector salud al no tener hospitales en condiciones, pero con un mayor costo, el salir a las calles y que estén en malas condiciones con baches y que la delincuencia afecte a sus familias.