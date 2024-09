La 64 Legislatura del Congreso del Estado no terminará su periodo sin reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, advirtió la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla.

En ese sentido, la Presidenta de la Mesa Directiva indicó que el Congreso dejó clara esta postura cuando invitó a las autoridades de la casa de estudios para que ellos celebraran el proceso de consulta a su comunidad.

“Nosotros desde que aperturamos la posibilidad de que la universidad pudiera realizar la consulta, lo hicimos pensando en que esta legislatura no se irá o no cumplirá su periodo sin que apruebe una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No puede ser distinto respecto a lo que ya sucedió con la Universidad Autónoma indígena y respecto a lo que ya sucedió con la Ley Orgánica de la UAdeO ¿por qué? Porque la reforma educativa nos obliga”, dijo.

Criticó la postura de los funcionarios de la institución, quienes han sido omisos a cuatro oficios enviados por el Parlamento, en el que les invitaron a trabajar en conjunto para sacar adelante este proceso de reforma.

Sobre ello, recalcó que son los directivos de la universidad, más no la comunidad, los responsables de esta postura omisa con el Congreso.

“Nosotros hubiésemos querido trabajar de manera conjunta una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, las condiciones las pusimos nosotros como Poder Legislativo e incluso delegamos en ellos la responsabilidad de la realización de la consulta, no la realizaron, por eso este Poder Legislativo tomó las acciones conducentes para continuar con el proceso legislativo de reforma a la Ley Orgánica”.

“No es la comunidad universitaria, son sus autoridades, quiero pensar que son responsables en su quehacer, aún y con toda la omisión que han tenido respecto a este Poder Legislativo, quiero pensar que actuarán con suma responsabilidad y que lo harán entendiendo que la oportunidad que este Poder Legislativo les ha brindado es amplia, es sólida y además sigue vigente”, refirió la Diputada Gloria Himelda.

Defendió el sustento legal de esta reforma que trabaja el Congreso, ya que leyes de orden federal ordenan a las legislaturas locales a que armonicen las leyes orgánicas de las universidades públicas.

Pese a que no cuentan con una respuesta explícita del máximo órgano colegiado de Gobierno, en el caso de la UAS, el Consejo Universitario, aseguró que la reforma puede realizarse sin algún perjuicio ni violación a la Ley General de Educación Superior.

“Nuestro marco Jurídico es y será nuestra Carta Magna en su artículo tercero constitucional, el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior y por supuesto la disponibilidad que este congreso ha puesto a disposición de la Universidad para el diálogo permanente.

“No afecta porque nosotros cumplimos con lo que mandata la Ley General de Educación de solicitar al máximo órgano de autoridad su opinión respecto a la consulta, lo que sucedió que hubo una omisión por parte de ellos, ya no es responsabilidad de nosotros, nosotros cumplimos”, sostuvo Félix Niebla.

Este jueves, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Legislativo comenzó el proceso para dar forma a un dictamen que propone una serie de modificaciones a la actual Ley Orgánica de la UAS.