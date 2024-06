Existen vacíos legales que pueden dar lugar a actos de corrupción en el programa “La Clínica Es Nuestra”, implementado por el Gobierno de México, advirtió la Diputada local del Partido Sinaloense, Alba Virgen Montes Álvarez.

Mediante este esquema, el Poder Ejecutivo otorga responsabilidades a comités ciudadanos, conformado por personas beneficiarias, para que administren y ejerzan los recursos para equipar y dar mantenimiento a centros de salud.

La legisladora del PAS consideró que, aunque hay que confiar en el buen actuar de los ciudadanos que integren los comités encargados, lo ideal sería que también estuvieran integrados por personal especializado del propio centro de salud.

“Falta una reglamentación para que no haya corrupción, debiera de hacerse una reglamentación sobre cómo se opera, sí, porque se lo dan (recurso) y quienes operan son ellos los mismos ciudadanos, pero, ¿ante quién van a comprobar? No se sabe, no se tiene ahí, no hay una claridad, yo creo que hay vacíos ahí en la Ley para poder que no haya corrupción”.

“También debiera estar conformado, creo yo, que esos comités deben de estar también personas del centro de salud de cada comunidad, para saber las necesidades, y poder conjuntamente el personal del centro de salud, con la comunidad, resolver las necesidades más inmediatas”, dijo Montes Álvarez.

Comparó este esquema con el de “La Escuela Es Nuestra”, en el cual acusó que hay casos en los cuales se presentan desvíos o extravíos de los recursos públicos, por lo que subrayó el riesgo a actos corruptos.

“Esperemos que la ciudadanía actúe de buena fe, porque sé que en ‘La Escuela Es Nuestra’ hay varios comités que han desaparecido los dineros, y se ha hecho la demanda en comunidades donde el padre de familia, que es el que recoge el dinero, se va con él ¿y? ¿dónde quedó el proyecto?”, cuestionó la Diputada del PAS.

Mencionó que hace falta alguna una reglamentación más clara para definir el funcionamiento de este mecanismo, así como darle el seguimiento necesario, mismo que no suele darse en muchos otros programas.