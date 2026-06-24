Advierte El Pío Esquer panorama complicado para el campo sinaloense y plantea diversificar cultivos

La agricultura sinaloense enfrenta un escenario complicado debido a la acumulación de factores que han afectado la rentabilidad del sector en los últimos años, señaló Sergio Esquer Peiro, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y empresario agrícola.

Afirmó que el campo en la entidad mantiene condiciones de incertidumbre y enfrenta retos derivados de la sequía registrada en años anteriores, los bajos precios de los productos agrícolas, la falta de apoyos y los efectos de factores climatológicos en la productividad.

“Sinaloa sigue todavía sin certidumbre y sin rentabilidad ya tiene bastantes años. Es un tema que se tiene que tomar mucho más en serio porque son políticas públicas finalmente lo que está marcando”, expresó.

Esquer Peiro indicó que el presente ciclo agrícola se suma a una serie de años complejos para los productores.

Recordó que hace dos años la actividad enfrentó los efectos de la sequía y que posteriormente se presentaron problemas relacionados con los precios de comercialización y los apoyos al sector.

“Este año viene muy complicado, viene de dos años complicados; hace dos años fue la sequía, el año pasado fueron malos precios, falta de apoyos y este año viene agregado un tema climatológico que es la reducción de la productividad por un tema ajeno completamente al agricultor”, dijo.

Advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, podrían presentarse problemas financieros entre los productores.

“Ya podemos estar hablando inclusive de cartera vencida para más adelante”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de la unidad entre los agricultores para hacer frente a los retos que enfrenta la actividad productiva en la entidad.

“Vi mucha unidad en el agricultor, que es la que necesitamos para enfrentar los problemas y retos. El agricultor está puesto para seguirle, no se raja”, manifestó.

Respecto al futuro de la producción agrícola en Sinaloa, Esquer Peiro consideró necesario analizar la diversificación de cultivos como una alternativa para el sector, aunque señaló que las decisiones deben sustentarse en estudios técnicos y en criterios relacionados con la disponibilidad de agua.

“Es tiempo de diversificar cultivos”, afirmó.

Explicó que el análisis de nuevas opciones productivas debe considerar la huella hídrica de los cultivos y las condiciones de la entidad, además de que la planeación debe involucrar una estrategia nacional sobre la producción de alimentos.

“Tenemos que definirnos si queremos ser autosuficientes o no, pero eso viene desde el Gobierno federal y de ahí para abajo, planear bien; lo que nos falta es planeación también”, sostuvo.

Añadió que entre las alternativas que actualmente se analizan no sólo se contemplan granos, sino también cultivos frutales, aunque precisó que todavía se encuentran en etapa de estudio.

Informó que Movimiento Ciudadano integró un consejo ciudadano en el que participan especialistas para elaborar propuestas relacionadas con la agricultura y el desarrollo productivo del Estado.