$!Advierte IMSS Sinaloa sobre los riesgos de la trombosis

El IMSS Sinaloa adviertió sobre los riesgos de la trombosis y exhortó a identificar sus signos de alarma, como dolor o hinchazón repentina en una pierna, que requieren atención médica inmediata para prevenir complicaciones graves.
En el marco del Día Mundial de la Trombosis, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa invitó a la población derechohabiente a reconocer los factores de riesgo y signos de esta enfermedad, con el propósito de favorecer su atención oportuna y prevenir complicaciones que pueden poner en peligro la vida.
La trombosis ocurre cuando se forma un coágulo sanguíneo dentro de una vena o arteria, el cual obstruye de manera parcial o total el paso de la sangre. La trombosis venosa profunda puede localizarse en las extremidades inferiores y representa un riesgo debido a que el coágulo puede desprenderse y desplazarse hacia las arterias pulmonares, lo que provoca una embolia pulmonar, una emergencia médica.
La doctora Citlalli Esmeralda Corvera Aispuro, cirujana general adscrita a la Coordinación de Cirugía del Hospital General Regional número 1, en Culiacán, destacó la importancia de identificar dolor en las pantorrillas, de aparición repentina o gradual; aumento de la temperatura local, cambios en la coloración e hinchazón de una pierna al compararla con la otra. Ante estos signos, exhortó a acudir de inmediato a los servicios de urgencias para recibir valoración.
La especialista indicó que permanecer durante periodos prolongados sin movilidad puede favorecer esta condición, por lo que llamó a prestar atención a las actividades laborales que implican pasar muchas horas de pie o sentado, como ocurre con veladores, policías y operadores de transporte.
“Hay situaciones como la obesidad que pueden condicionar una trombosis. El tener mejores hábitos alimenticios y bajar poco a poco de peso ayuda significativamente”, expresó Corvera Aispuro.
La cirujana añadió que se recomienda realizar higiene venosa, que consiste en hacer pausas durante el día laboral cada tres o cuatro horas para elevar las extremidades a la altura de los hombros durante unos 15 minutos. Esto hace que la sangre regrese al corazón por gravedad y se reduzca el riesgo de un coágulo. En caso de conocer el riesgo por actividades diarias, es ideal usar medias o calcetas de compresión.
Corvera Aispuro explicó que la trombosis puede presentarse después de una intervención quirúrgica, como una cesárea o una cirugía de traumatología o de abdomen, debido al tiempo prolongado de reposo. Por ello, es importante seguir las indicaciones del equipo médico durante la recuperación.
La especialista añadió que algunas personas pueden desarrollar secuelas postrombóticas que requieren valoración especializada por Angiología y, cuando corresponda, estudios de imagen para determinar el tratamiento adecuado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa invita a la derechohabiencia a mantener hábitos saludables, favorecer la movilidad durante sus actividades cotidianas y solicitar orientación médica sobre sus factores de riesgo. Reconocer los signos de alarma y recibir atención oportuna contribuye a prevenir complicaciones y proteger la salud.