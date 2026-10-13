$!Advierte IMSS Sinaloa sobre los riesgos de la trombosis

El IMSS Sinaloa adviertió sobre los riesgos de la trombosis y exhortó a identificar sus signos de alarma, como dolor o hinchazón repentina en una pierna, que requieren atención médica inmediata para prevenir complicaciones graves.

En el marco del Día Mundial de la Trombosis, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa invitó a la población derechohabiente a reconocer los factores de riesgo y signos de esta enfermedad, con el propósito de favorecer su atención oportuna y prevenir complicaciones que pueden poner en peligro la vida.

La trombosis ocurre cuando se forma un coágulo sanguíneo dentro de una vena o arteria, el cual obstruye de manera parcial o total el paso de la sangre. La trombosis venosa profunda puede localizarse en las extremidades inferiores y representa un riesgo debido a que el coágulo puede desprenderse y desplazarse hacia las arterias pulmonares, lo que provoca una embolia pulmonar, una emergencia médica.

La doctora Citlalli Esmeralda Corvera Aispuro, cirujana general adscrita a la Coordinación de Cirugía del Hospital General Regional número 1, en Culiacán, destacó la importancia de identificar dolor en las pantorrillas, de aparición repentina o gradual; aumento de la temperatura local, cambios en la coloración e hinchazón de una pierna al compararla con la otra. Ante estos signos, exhortó a acudir de inmediato a los servicios de urgencias para recibir valoración.