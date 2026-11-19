MONTERREY, Nuevo León._ La exposición a temperaturas excesivamente altas puede afectar el desarrollo de niñas y niños desde el embarazo y durante sus primeros años de vida, con consecuencias en su crecimiento físico, desarrollo socioemocional y adquisición del lenguaje, advirtió Jorge Cuartas, investigador colombiano. Durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, celebrado en el Tecnológico de Monterrey, el especialista presentó resultados preliminares de una investigación realizada en Colombia, en la que identificó asociaciones entre la exposición al calor excesivo y distintas afectaciones en el desarrollo infantil. Explicó que los efectos de los factores climáticos no se limitan a una etapa específica, pues pueden presentarse desde la gestación, continuar durante la infancia e incluso modificar las condiciones familiares y los comportamientos de crianza. “Muchísima evidencia tenemos ya de cómo la exposición a la polución, al calor excesivo, puede afectar la salud prenatal, gestacional y producir unos resultados que pueden permanecer a lo largo de la vida”, señaló.

Cuartas explicó que su investigación utiliza información longitudinal de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes, que reúne información de aproximadamente 11 mil hogares y mediciones del desarrollo cognitivo y emocional de niñas y niños entre 2010 y 2016. Para identificar la exposición a temperaturas excesivas, los investigadores consideraron aquellas que superaban el percentil 80 de cada municipio y mes, con el propósito de identificar condiciones de calor atípicas para cada región. Entre los resultados preliminares encontraron que la exposición a temperaturas excesivas durante el primer trimestre del embarazo se asocia con menor crecimiento en talla y peso para la edad. También identificaron afectaciones durante el segundo año de vida, particularmente en el desarrollo socioemocional y del lenguaje. El investigador agregó que el calor también puede modificar las dinámicas familiares. De acuerdo con los resultados presentados, la exposición a temperaturas excesivas durante el mes previo a la aplicación de la encuesta se relacionó con una mayor probabilidad de violencia dentro del hogar. “Vemos que efectivamente las temperaturas excesivas pueden afectar el desarrollo humano en diferentes momentos del tiempo”, expuso. El especialista señaló que estos hallazgos deben llevar a reconsiderar la manera en que se diseñan las políticas públicas de primera infancia, pues la atención al desarrollo infantil y las acciones frente al cambio climático no pueden mantenerse como agendas separadas.