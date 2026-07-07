Advierte la Coparmex Sinaloa caída de hasta el 40% en la economía por la inseguridad

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa advirtió que por las razones de la inseguridad, estiman un desplome de entre el 35 y el 40 por ciento en la economía de la ciudadanía.

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, informó que esta misma cifra se refleja de manera en el desempeño de las micro y pequeñas empresas sinaloenses, las cuales han visto reducidas sus ventas en ese mismo rango porcentual como consecuencia del impacto de la crisis de seguridad.

“Si tú preguntas a la ciudadanía cuál ha sido el porcentaje de caída en la manera en que les alcanza el dinero, les ha caído el 35 y 40 por ciento“, informó.

El impacto se ha extendido incluso al mercado inmobiliario, apuntó, donde el valor de los bienes raíces ha retrocedido un 30 por ciento.

“Da desesperanza porque no hay una estrategia que vislumbre un mejoramiento económico”, asentó.

Esta situación, dijo, ha dejado los proyectos de inversión y la libertad ciudadana en una situación de vulnerabilidad extrema.

La crisis actual se ve agravada, dijo, por la falta de voluntad política y una carencia de gobernanza por parte de las autoridades.

Resaltó que diversos funcionarios públicos han optado por abandonar sus responsabilidades institucionales para perseguir candidaturas electorales, dejando a Sinaloa en un estado de abandono.

A diferencia de otros periodos de violencia en Sinaloa, destacó, los niveles actuales han impactado la económica básica.

“Ha sido ya el colmo la indiferencia de las estrategias del Gobierno. Ellos simplemente esconden la cabeza como los avestruces, esperando a que pase y no que lo atiendan”, expresó.

Ante este escenario, sostuvo que la sociedad se ha visto obligada a generar sus propios mecanismos de supervivencia frente a un gobierno que parece ausente de sus funciones primordiales.