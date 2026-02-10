Advierte PAN Culiacán riesgos por sarampión, aumento de mosquitos y desabasto de insumos en el IMSS

El Comité Directivo Municipal del PAN en Culiacán denunció un riesgo sanitario en la entidad debido a la caída en la cobertura de vacunación contra el sarampión y una proliferación descontrolada de mosquitos derivada del colapso de los sistemas de drenaje en la ciudad.

En rueda de prensa, el dirigente municipal Eduardo Ortiz Hernández señaló que Sinaloa ocupa actualmente el sexto lugar nacional con más de 200 casos de sarampión, una situación que atribuyó a que la cobertura de vacunación descendió del 95 por ciento necesario para la inmunidad comunitaria a apenas un 71.8 por ciento en 2023.

“Hay algo que nos ha llamado mucho la atención aquí a nosotros de parte de la gente que viene y nos comenta y es el tema de un riesgo sanitario muy grande que tenemos en el tema de sarampión”, señaló Ortiz Hernández

Ortiz Hernández relató que el pasado domingo, en la Unidad 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ciudadanos que acudieron a vacunarse fueron rechazados debido al desabasto de insumos como la falta de jeringas.

“La gente ya no se pudo vacunar porque no había jeringas suficientes. Decían déjenme ir a comprarme las para que me vacunen”, dijo.

Además del sarampión, el PAN alertó sobre un aumento de mosquitos que afecta a sectores como Valle Alto y La Conquista y según Ortiz Hernández, este problema está directamente ligado al drenaje colapsado y la presencia de aguas negras en diversas colonias.

Hizo un llamado al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, a quien acusó de estar ausente de sus funciones.

“Él debería trabajar en los problemas en lugar de andar en campaña saludando y tomándose la foto. Eso es lo que la gente quiere, un Presidente Municipal que trabaje, que entienda cómo ser un Presidente Municipal”, compartió.

El regidor de Navolato, Omar Quevedo Beltrán, informó que el municipio se prepara para la renovación de siete sindicaturas y 82 comisarías mediante la elección de síndicos y comisarios prevista para el último domingo de marzo.

No obstante, Quevedo Beltrán advirtió que existen condiciones de inseguridad que representan un foco rojo en algunas sindicaturas debido a la incidencia de homicidios y compartió que solicitarán garantías de seguridad para que la ciudadanía pueda ejercer su voto libremente.

Cuestionado sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, Ortiz Hernández manifestó su preocupación por el impacto en las pequeñas empresas, que representan el 95 por ciento del sector productivo en Sinaloa.

Advirtió que, sin apoyos gubernamentales, esta carga podría empujar a los pequeños empresarios a la informalidad, dejando a los trabajadores sin cobertura del IMSS.

la dirigencia panista lamentó la falta de apertura de las autoridades estatales y municipales, así como de la delegación del IMSS y la CFE, para establecer mesas de diálogo que permitan atender las deficiencias en economía, salud y servicios públicos.