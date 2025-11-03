Advierte PAN en Sinaloa el peligro de desaparecer organismos públicos locales electorales

En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para tomar protesta a dos consejeras, el representante del Partido Acción Nacional, Edgardo Burgos Marentes, advirtió que no deben desaparecer los organismos públicos locales electorales.

Insistió en que no se debe de perder de vista que la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar las elecciones se debe consolidar todos los días, actuando con probidad, honestidad y transparencia.

“Este Instituto no escapa a las presiones del poder público o de los poderes fácticos, sería ingenuo pensar que no es así, el llamado es que a pesar de ello actuemos con verticalidad y valentía”, recalcó.

Burgos Marentes recalcó que el viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral falló en dejar desiertas 16 de las autoridades electorales locales, más de una tercera parte, entre ellas una que correspondía a la entidad.

“Esa silla vacía representa una debilidad institucional que sienta un precedente muy peligroso, la democracia no puede ser rehén de afinidades políticas ni de cuotas partidistas, más grave aún que la máxima autoridad administrativa electoral sea permeable a intereses mezquinos, de frente y convencido de lo que expreso, me refiero a Morena y al Ejecutivo federal”, agregó.

“Nunca antes se había dado una situación como la que se perfila hoy, porque nunca antes habían imperado actitudes intransigentes y hasta sin argumentos para impedir la mayoría calificada”, dijo al retomar las palabras del consejero Jaime Rivera, en la sesión del viernes.

También trajo a cuentas lo señalado por el consejero Uuc-kib Espadas, quien refirió que “el debate de anoche sintetiza conflictos que traen 30 meses de añejamiento” coincidentemente el mismo tiempo que Guadalupe Taddei tiene al frente del INE y es que el Consejo General del INE está fracturado.

Hay un conflicto interno tan evidente como lamentable, consecuencia de la intromisión del régimen en el poder en el INE, externó Burgos Marentes.

“Esa silla vacía hoy debería está ocupada, existían hombres y mujeres muy valiosas que llegaron a la última etapa cumpliendo todos los requisitos, eran elegibles e idóneos, simple y sencillamente la irracionalidad se impuso y hoy tenemos un Consejo General incompleto”, dijo.

“Deseo larga vida a este instituto ante la sombra del régimen y de morena que amenaza con desaparecer a los organismos públicos locales para concentrar el poder y enquistarse en el mismo, Acción Nacional dará la batalla para que eso no suceda porque tenemos un compromiso histórico con la democracia”.