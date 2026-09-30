Advierte PAN riesgo de violencia y crimen organizado en elección de 2027 en Sinaloa

La violencia y una posible intervención del crimen organizado representan uno de los principales riesgos para el proceso electoral de 2027, advirtió Javier Castillón Quevedo, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa.

Durante la instalación del Consejo Local este miércoles, el representante panista señaló que las autoridades electorales, los gobiernos y los partidos deben anticiparse a posibles amenazas, agresiones o presiones contra quienes participen en la elección.

“No podemos normalizar que quienes aspiran a un cargo público enfrenten amenazas, agresiones o presiones. No podemos aceptar que existan regiones en las que la violencia pretenda sustituir a las instituciones o condicionar la participación política”, expresó.

El representante del PAN también alertó sobre el riesgo de que grupos criminales busquen intervenir en la definición de candidaturas o inhibir la participación de la ciudadanía.

“Mucho menos podemos permitir que intereses criminales busquen intervenir en la definición de candidaturas, inhibir la participación ciudadana o afectar la libertad del sufragio”, sostuvo.

Señaló que la experiencia de procesos electorales anteriores obliga a tomar en serio este riesgo y planteó que la seguridad electoral debe comenzar a construirse desde la etapa de preparación de los comicios.

“Por eso consideramos indispensable fortalecer la coordinación institucional, identificar oportunamente factores de riesgo y establecer mecanismos eficaces de prevención y actuación. La seguridad electoral no debe atenderse únicamente cuando ocurre una crisis, debe construirse desde ahora”, afirmó.

El representante panista sostuvo que el objetivo debe ser que ninguna persona tenga que elegir entre participar en política y proteger su seguridad, y que la ciudadanía pueda acudir a votar sin amenazas o coacción.

“Que ninguna persona tenga que elegir entre participar en democracia y proteger su seguridad, y que ningún ciudadano tenga que emitir su sufragio bajo miedo, amenaza o coacción”, dijo.

Durante su intervención, también pidió preservar la autonomía e independencia de las autoridades electorales.

En ese sentido, afirmó que el PAN acompañará los trabajos del Consejo Local, pero mantendrá una postura de vigilancia.

“Señalaremos aquello que consideramos contrario a la Constitución y a la legislación electoral, reconoceremos los acuerdos que fortalezcan la certeza y colaboraremos en todo aquello que contribuya a que nuestro proceso llegue a buen puerto”, señaló.

La intervención ocurrió durante la instalación del Consejo Local del INE en Sinaloa, órgano que tendrá a su cargo la organización de la elección federal de 2027, en la que se elegirán siete diputaciones federales.

La jornada electoral será concurrente con las elecciones locales, en las que se renovarán la Gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos.